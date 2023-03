UBS ponúka za Credit Suisse okolo miliardy dolárov (941 miliónov eur). Švajčiarska vláda údajne plánuje zmeniť zákon, aby na dohodu o prevzatí nebolo potrebné hlasovanie akcionárov, informoval v nedeľu britský denník Financial Times (FT).

Dohoda o prevzatí by podľa Financial Times mala byť podpísaná ešte v nedeľu večer. Kúpna cena je len zlomkom trhovej kapitalizácie Credit Suisse.

UBS, ktorá je najväčšou švajčiarskou bankou, podala ponuku na kúpu všetkých akcií na domácom trhu v nedeľu ráno za 0,25 švajčiarskeho franku za akciu, pričom cena by sa mala vyplatiť v akciách UBS, uviedol Financial Times s odvolaním sa na zdroj oboznámený so záležitosťou. Akcia Credit Suisse v piatok zatvorila na 1,86 švajčiarskeho franku.

UBS údajne takisto trvala na klauzule, že dohoda sa anuluje, ak swapy úverového zlyhania vyskočia o 100 bázických bodov alebo viac.

Credit Suisse odmieta ponuku UBS

Credit Suisse údajne odmieta ponuku UBS na prevzatie, keďže ju považuje za príliš nízku. Mohla by totiž poškodiť akcionárov a zamestnancov, uviedli zdroje oboznámené so záležitosťou.

Švajčiarske regulačné úrady chcú nájsť riešenie pre Credit Suisse ešte pred pondelkovým otvorením trhov, preto sa snažia sprostredkovať dohodu o prevzatí. Dôvodom snáh o nájdenie urgentného riešenia sú podľa jedného zo zdrojov rýchlo sa zhoršujúce vyhliadky Credit Suisse, ktorá v uplynulom období čelila odlevu v objeme 10 miliárd dolárov denne. Regulačné orgány sa preto obávajú, že banka by sa už na budúci týždeň mohla dostať do platobnej neschopnosti, čo by ešte prehĺbilo turbulencie v bankovom sektore a zasiahlo aj ďalšie finančné inštitúty.