Švajčiarska banka UBS žiada vládu alpskej krajiny o záruky vo výške zhruba šiestich miliárd dolárov (5,52 miliardy eur), ak by kúpila Credit Suisse, ktorá sa dostala do problémov. Uviedla to v nedeľu agentúra Reuters s odvolaním sa na osobu oboznámenú s rokovaním. Jeden zo zdrojov tiež upozornil, že v prípade spojenia oboch najväčších švajčiarskych bánk bude možno potrebné zrušiť 10-tisíc pracovných miest.

Vládne záruky by podľa predstáv UBS mali pokryť náklady na likvidáciu častí Credit Suisse a prípadné právne spory.

Švajčiarska národná banka chce podľa denníka Financial Times (FT) nájsť nekomplikované riešenie súčasnej situácie ešte pred pondelkovým otvorením trhov. V prípade spojenia bánk by išlo o najväčšiu bankovú fúziu v Európe od finančnej krízy z roku 2008.

Credit Suisse si požičia viac ako 50 miliárd eur

Credit Suisse tento týždeň ohlásil, že využije možnosť požičať si od švajčiarskej centrálnej banky až 50 miliárd švajčiarskych frankov (približne 51,40 miliardy eur) na posilnenie likvidity. Podľa analýzy Reuters tým ale len získava čas a napríklad americká investičná banka JPMorgan považuje za najpravdepodobnejší scenár práve prevzatie bankou UBS.

Credit Suisse má dlhodobé problémy, ktoré vyvrcholili tento týždeň oznámením, že vo svojich finančných výkazoch a kontrolných postupoch za posledné dva roky zistila závažné nedostatky.

Na finančných trhoch panuje napätie

Na finančných trhoch v posledných dňoch panuje napätie aj v dôsledku kolapsu amerických finančných ústavov Silicon Valley Bank (SVB) a Signature Bank. Americký prezident Joe Biden vyzval Kongres, aby umožnil regulačným orgánom prísnejšie postihovať vedúcich pracovníkov skrachovaných bánk. Vyjadril tiež presvedčenie, že banková kríza sa už upokojila.

Podľa Reuters však pretrvávajú obavy zo širších problémov v bankovom sektore. V sobotu vysoko postavení zástupcovia Bidenovej administratívy o situácii rokovali aj so známym investorom a miliardárom Warrenom Buffettom, uviedla agentúra.