Nemecká centrálna banka Bundesbank na budúci rok očakáva rast ekonomiky o 0,7 percenta. Ak by ale USA zaviedli pre Európsku úniu 30-percetné dovozné clá, ktorými hrozí prezident Donald Trump, mohlo by to „úplne zničiť“ hospodársky rast Nemecka, uviedol prezident centrálnej banky Joachim Nagel.

„Ak v auguste dôjde k zavedeniu ciel, v Nemecku nemožno vylúčiť recesiu,“ povedal Nagel.

Americké 30-percentné tarify by boli zlomovým momentom pre EÚ, zničili by celé časti transatlantického obchodu a prinútili „starý kontinent“ prehodnotiť exportný ekonomický model.

„Výhľad nemeckej ekonomiky sa síce zlepšil, najmä vďaka fiškálnemu programu vlády, ale neistota by ho mohla výrazne oslabiť,“ dodal Nagel.