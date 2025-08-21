Na 31. medzinárodnej výstave zdravotníckeho vybavenia v Pekingu spoločnosť Vital Materials uviedla na trh VITA Genesis, prvý plne patentovaný čínsky CT skener s počítaním fotónov (PCCT). Podľa firmy ide o začiatok éry kvantového toku v zobrazovaní.

Technológia PCCT využíva polovodičové materiály, kde röntgenové fotóny excitujú elektróny a vytvárajú páry elektrón-diera úmerné energii fotónu. Integrované obvody ich triedia podľa energetických úrovní, čo umožňuje presné počítanie fotónov a energetické rozlíšenie. Oproti klasickým CT prístrojom prináša viac informácií a zvyšuje diagnostickú hodnotu.

Detektory PCCT využívajú predovšetkým tri materiály: Telurid kadmia a zinku (CdZnTe alebo CZT), telurid kadmia (CdTe) a hlboký kremík. CZT sa javí ako prelomový prvok v oblasti medicínskej zobrazovacej technológie novej generácie.

Hodnota VITA Genesis spočíva v úplnej vertikálnej integrácii – od čistenia kovov a rastu monokryštálov cez návrh súčiastok až po vývoj algoritmov. Vital Materials tým vytvára globálny štandard pre novú generáciu medicínskeho zobrazovania.

Ďalšie dôležité správy

KK32 archív Hsinchu - Na archívnej snímke z 20. októbra 2021 muž kráča okolo loga sídla taiwanskej spoločnosti Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) v taiwanskom meste Hsinchu. Zisk najväčšieho svetového kontraktuálneho výrobcu čipov TSMC v 3. kvartáli vyskočil o 80 %. Aj napriek globálnemu spomaleniu odvetvia z dôvodu ochladzovania ekonomiky ho podporil vysoký dopyt po pokročilých čipoch využívaných v dátových centrách a elektromobiloch. FOTO TASR/AP FILE - A person walks into the Taiw
Neprehliadnite

Nepríjemnosti globálneho čipového lídra. TSMC vyšetruje možnú priemyselnú špionáž