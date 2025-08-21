Na 31. medzinárodnej výstave zdravotníckeho vybavenia v Pekingu spoločnosť Vital Materials uviedla na trh VITA Genesis, prvý plne patentovaný čínsky CT skener s počítaním fotónov (PCCT). Podľa firmy ide o začiatok éry kvantového toku v zobrazovaní.
Technológia PCCT využíva polovodičové materiály, kde röntgenové fotóny excitujú elektróny a vytvárajú páry elektrón-diera úmerné energii fotónu. Integrované obvody ich triedia podľa energetických úrovní, čo umožňuje presné počítanie fotónov a energetické rozlíšenie. Oproti klasickým CT prístrojom prináša viac informácií a zvyšuje diagnostickú hodnotu.
Detektory PCCT využívajú predovšetkým tri materiály: Telurid kadmia a zinku (CdZnTe alebo CZT), telurid kadmia (CdTe) a hlboký kremík. CZT sa javí ako prelomový prvok v oblasti medicínskej zobrazovacej technológie novej generácie.
Hodnota VITA Genesis spočíva v úplnej vertikálnej integrácii – od čistenia kovov a rastu monokryštálov cez návrh súčiastok až po vývoj algoritmov. Vital Materials tým vytvára globálny štandard pre novú generáciu medicínskeho zobrazovania.