Kompozitný index nákupných manažérov vzrástol v auguste na 50,9 bodu zo 50,6 bodu v júli uviedla spoločnosť S&P Global a Hamburská komerčná banka HCOB. Oživenie nemeckej ekonomiky v auguste ťahá najmä výrobný sektor, kým služby strácajú dynamiku.
Prekonal odhady ekonómov, ktorí očakávali spomalenie na 50,2 bodu. Dosiahol tak najvyššiu úroveň od marca. To znamená zrýchlenie rastu aktivity v sektore, keďže rast od poklesu oddeľuje hranica 50 bodov.
Výrobný index stúpol na 52,6 bodu z júlovej úrovne 50,6. Ide o maximum za takmer tri a pol roka, ktoré umožnil najvýraznejší rast nových objednávok od marca 2022. Naopak, sektor služieb spomalil. Index klesol na 50,1 bodu z 50,6 bodu v júli a priblížil sa k stagnácii.