Poľská petrochemická spoločnosť PKN Orlen oznámil za 2. štvrťrok prevádzkový zisk pred úrokmi, zdanením a odpismi upravený o zmeny hodnoty zásob vo výške 7,72 miliardy zlotých, čo predstavuje 1,82 miliardy eur. Medziročne je to viac o 74 percent. Výsledky ťažobných aktivít pokryli slabšie marže a odpisy vo výške 1,49 miliardy zlotých.
Energetická divízia zvýšila jadrový zisk o 368 miliónov zlotých a spotrebiteľská o 363 miliónov. Zisk z rafinérskeho biznisu však klesol o 561 miliónov. Rafinérska marža v 2. kvartáli oslabila približne o 10 percent na 9,70 eura za barel.