Automobilový priemysel hľadá rovnováhu medzi požiadavkami na dekarbonizáciu, rastúcimi nákladmi a udržaním si zákazníkov. Elektromobilita je len jedným z faktorov, ktorý mení trh. Do hry vstupujú aj nové emisné normy, obchodné bariéry medzi regiónmi, tlak na digitalizáciu výroby a rastúca závislosť Európy od surovín z Ázie. Slovenský automobilový priemysel je pritom jedným z najväčších zamestnávateľov v krajine a jeho budúcnosť úzko súvisí s európskym smerovaním. Zatiaľ čo v Európe pribúdajú nové regulácie, Čína si už dávno zabezpečila prístup k nerastným surovinám a dnes má vyše päťdesiat percent nových registrácií elektrických vozidiel. „Európa si dáva tie najambicióznejšie ciele, ale bez reálnych zdrojov,“ upozorňuje Alexander Matušek, prezident Zväzu automobilového priemyslu Slovenskej republiky.
Keď sme sa stretli pred dvoma rokmi a hodnotili sme stav automobilového priemyslu na Slovensku, tak ste povedali, že preregulovaná atmosféra v Európskej únii a nedostatočná podpora priemyselnej politiky môže odsunúť európske automobilky na vedľajšiu koľaj, a že Európa ako majster v reguláciách sa hrá s otvoreným ohňom. Ako hodnotíte aktuálne vzťahy EÚ-USA a stanovenie ciel 15 percent na dovoz áut z EÚ?
Dlhé roky to boli dva a pol percentné clá, ktoré následne vzrástli na 27,5 percenta. Teraz to má byť 15 percent, no ešte sa nerealizovala implementácia z americkej strany, preto sa zdá, že ešte stále nie sme na konci vyjednávania, takže v súčasnosti, zatiaľ ešte stále platia vysoké 27 a pol percentné clá.
Áno, 15 percent je oveľa viac ako 2,5 a zároveň menej ako 27,5. Dôležité je aj to, že nemáme vyššie clá ako majú naši konkurenti. Povedzme z Ázie, Južnej Kórey, Japonska.
Pred dvoma rokmi ste povedali, že európske automobilky by privítali podobné nástroje ako má Čína alebo USA, aby napríklad továrne na batérie do elektroáut naďalej z Európy neodchádzali. Do USA ich prilákal protiinflačný balíček IRA, do Ázie tiež nižšie ceny energií. Zmenilo sa odvtedy niečo?
To, že mnohí odchádzajú do USA alebo Ázie ako problém zostalo. V tomto sme sa, žiaľ, nepohli ďalej. Jediná zmena je nový akčný plán pre automobilový priemysel, o ktorom sa stále rokuje. No v oblasti regulácií sa toho veľa nezmenilo. Aj keď sa tvorí omnibus a mali by sa znížiť regulácie, ale kým sa toho dočkáme, pretečie ešte veľa vody v Dunaji. Realita je taká, že v EÚ stále pribúdajú regulácie.
Prednedávnom bola jednou z hlavným tém v autopriemysle norma Euro 7, ktorá mala pôvodne natvrdo platiť od júla tohto roka. Po kritike došlo k istému zmierneniu normy a predĺženiu lehôt. Čo to v praxi znamená pre automobilky?
Pre nové modely vozidiel má norma platiť od novembra 2026. Od januára 2027 potom bude platiť už pre všetky novovyrobené autá. Podarilo sa nám niektoré požiadavky z normy Euro 7 zmeniť, napríklad, že všetky autá musia mať 10 rokov alebo dlhšie obdobie tie isté hodnoty pri extrémnych podmienkach, za ktorých bežne vodiči autá nikdy nevyužívajú, napríklad pri mínus štyridsiatich stupňoch Celzia a podobne.
Základné tvrdenie, že to nič nebude stáť, vyvrátil samotný priemysel, autá by sa skutočne výrazne predražili. Mnohí to vnímali ako taký skrytý predčasný zákaz spaľovacím motorom. Teraz však ostali viaceré veci otvorené. Čaká sa na delegované akty, ďalšie veci sa odložili na neskôr, o iných sa stále rokuje.
Ak sa dnes čoraz častejšie hovorí o revízii Green Dealu, ako sa v tejto súvislosti pozeráte na zákaz nových spaľovacích motorov od roku 2035?
