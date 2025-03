Plánované americké clá na farmaceutické produkty by mohli vyvolať ekonomické dôsledky, ktoré presiahnu rámec samotného zdraženia liekov. Spojené štáty aj Európa totiž výrazne závisia od vzájomného obchodu s liekmi.

Po oznámení 25-percentných ciel na automobily a ďalšie kľúčové sektory americký prezident prezident Donald Trump chystá ďalšie zásadné obchodné rozhodnutia. „Zavedieme clá na farmaceutiká, aby sme docielili návrat výroby liekov do USA,“ vyhlásil.

Namiesto posilnenia domácej výroby by ale clá mohli spôsobiť ťažkosti americkým aj európskym farmaceutickým spoločnostiam. V EÚ by mohli narušiť dodávateľské reťazce a vyvolať odvetné opatrenia voči americkým firmám pôsobiacim v Európe.

Obchodná vojna v oblasti farmaceutík by mohla znamenať obmedzený prístup k americkým liekom pre európskych pacientov a vyššie náklady na zdravotnú starostlivosť, uvádza web Euronews.

Na druhej strane, USA sú výrazne závislé od dovozu liekov z Európy, najmä v prípade špecializovaných a vysokohodnotných liečiv. V roku 2023 sa Spojené štáty stali najväčším dovozcom farmaceutických produktov, pričom doviezli tovar za 170 miliárd dolárov (157 miliárd eur).

Až 80 percent aktívnych farmaceutických zložiek používaných v USA pochádza z Číny, Indie a EÚ. V roku 2024 boli farmaceutiká najväčšou kategóriou dovozu z EÚ, pričom iba látka semaglutid, používaná v populárnych liekoch na chudnutie, tvorila 127 miliárd dolárov (117 miliárd eur).

Spomedzi európskych krajín by medzi najviac postihnuté krajiny patrilo Írsko, ak by clá vstúpili do platnosti. V roku 2023 vyviezlo viac než 80 miliárd eur v farmaceutických produktoch do USA, čo predstavovalo vyše 50 percent celkového írskeho exportu.

„Zrazu má Írsko všetky naše farmaceutické spoločnosti,“ poznamenal D. Trump pri nedávnom stretnutí s írskym premiérom Micheálom Martinom. Najväčšie americké farmaceutické firmy ako Pfizer, Johnson & Johnson, Eli Lilly, Bristol-Myers Squibb a AbbVie majú totiž v Írsku významné výrobné kapacity.