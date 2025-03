Európske krajiny plánujú výrazne navýšiť výdavky na obranu s cieľom, aby zostali v Európe. Európska únia oznámila, že plánuje mobilizovať až 800 miliárd eur na posilnenie bezpečnosti. Analytici upozorňujú, že úplné vylúčenie amerických spoločností z tohto procesu nebude jednoduché a ani možné.

Generálny riaditeľ spoločnosti Thales Patrice Caine v rozhovore pre CNBC uviedol, že Európa by mala „vziať osud do vlastných rúk“ a usilovať sa o to, aby nové rozpočty zostali v regióne. „Je to len otázka politickej vôle,“ povedal. „Spojené štáty si zabezpečujú obranné systémy od vlastných dodávateľov, Austrália robí to isté, Spojené kráľovstvo tiež – tak prečo by mala Európa postupovať inak?“

Problém je ale v tom, že viaceré americké obranné giganty sú už desaťročia pevne zakotvené v európskych dodávateľských reťazcoch. Americká spoločnosť Lockheed Martin pôsobí v Európe viac ako sedemdesiat rokov. V posledných rokoch napríklad spolupracovala s nemeckou firmou Rheinmetall na vývoji raketového delostrelectva pre Nemecko.

Lockheed môže aktuálne prísť o odbyt pre stíhačky F-35, najdrahší obranný projekt USA a najväčší zdroj príjmov spoločnosti. Hoci je tento stroj kľúčovou súčasťou moderných vzdušných síl Západu, objavujú sa obavy, či USA môžu diaľkovo deaktivovať jeho zbraňové systémy prostredníctvom takzvaného „kill switchu“.

Trump minulý týždeň situáciu ešte vyostril, keď naznačil, že v budúcnosti by USA mohli predávať spojeneckým krajinám „zjednodušené“ verzie stíhačiek, pretože „možno jedného dňa nebudú našimi spojencami“. Tieto vyjadrenia sa týkali novej generácie bojových lietadiel F-47, ktoré sú stále vo vývoji.

Kanada a Portugalsko naznačili, že sú otvorené iným možnostiam. Hoci Lisabon sa k nákupu F-35 zatiaľ formálne nezaviazal, Ottawa plánovala kúpiť 88 kusov a už financovala nákup 16 lietadiel. Kanadský minister obrany Bill Blair pre Financial Times uviedol, že dostal pokyn preskúmať „iné alternatívy – či všetky stíhačky musia byť F-35 alebo existujú aj iné možnosti“.

Zdroj: shutterstock Čo je F-35? F-35 je jediná moderná stíhačka s dlhým doletom. Vďaka technológii stealth je ťažké ju odhaliť radarom alebo infračervenými senzormi. Palubný systém senzorov poskytuje pilotovi v reálnom čase informácie o nepriateľských silách, umožňuje rušenie radarov a narúšanie útokov. Lietadlo využíva armáda USA a 19 spojeneckých krajín vrátane nečlenov NATO, ako je Japonsko. Na jeho výrobe sa podieľa viacero krajín. Spojené kráľovstvo je jediným partnerom na najvyššej úrovni v tomto programe a jeho spoločnosť BAE Systems vyrába zadnú časť trupu všetkých stíhačiek. Podieľa sa aj na vývoji elektronických obranných systémov. Medzi ďalších partnerov patria Taliansko a Japonsko, pričom ich letecký priemysel je úzko prepojený s programom F-35.

Podľa profesora medzinárodného obchodu a stratégie na King’s College London Michaela Witta bude v krátkodobom horizonte „extrémne ťažké“ úplne oddeliť európsky obranný priemysel od USA. „Určité prostriedky nepochybne poputujú k americkým dodávateľom,“ povedal pre CNBC.

Americké spoločnosti môžu podniknúť strategické kroky, aby si udržali podiel na európskom trhu, upozornil aj výkonný riaditeľ investičnej banky Brown Gibbons Lang & Company Bill Farmer.

„V USA síce stále existuje veľký obranný rozpočet, no už nerastie tak rýchlo ako v minulosti. Dynamika sa presunula od veľkých programov k menším, flexibilnejším spoločnostiam.“ Podľa neho sa americké obranné spoločnosti budú snažiť nadviazať spoluprácu s európskymi konkurentmi. „Leonardo, Rolls-Royce, Airbus, Safran, Thales – všetky tieto spoločnosti majú pred sebou obrovské príležitosti,“ dodal B. Farmer. „A preto budeme svedkami rokovaní o možných investíciách či akvizíciách medzi americkými a európskymi firmami.“