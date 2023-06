Akcie v Spojených štátoch v stredu oslabili. Náladu na trhu ovplyvnila nervozita pred dôležitým hlasovaním o dohode o dlhovom strope v Kongrese. Nečakane silné údaje z trhu práce potom zvýšili pravdepodobnosť, že by centrálna banka USA (Fed) mohla opäť zvýšiť hlavné úrokové sadzby.

Index Dow Jones klesol o 134,51 bodu, teda 0,41 percenta, na 32 908,27 bodu. Širší index S&P 500 oslabil o 25,69 bodu, čiže 0,61 percenta, na 4 179,83 bodu. Index technologického trhu Nasdaq sa znížil o 82,14 bodu, čiže 0,63 percenta, na 12 935,29 bodu.

Za celý mesiac index Dow Jones stratil 3,48 percenta. S&P naopak vzrástol o 0,26 percenta a Nasdaq si pripísal 5,8 percenta, čo bol najlepší májový výkon technologického indexu od roku 2020.

Správa amerického ministerstva práce dnes ukázala, že počet voľných pracovných miest v USA v apríli nečakane vzrástol. To ukazuje, že trh práce zostáva naďalej silný, čo zvyšuje tlak na mzdy a infláciu.

Obchodníci s termínovými kontraktmi najprv zvýšili pravdepodobnosť rastu úrokových sadzieb o štvrť percentuálneho bodu na zasadnutí Fedu 13. a 14. júna na 70 percent. Potom sa však objavili komentáre niektorých predstaviteľov Fedu, ktoré naznačili, že by si Fed mohol dať v júni so zvyšovaním úrokov pauzu, a pravdepodobnosť zvýšenia úrokov klesla na 25 percent. O tom, či Fed zvýši sadzby, by mohla rozhodnúť piatková správa o vývoji nezamestnanosti za máj.

Akcie bánk oslabili v reakcii na správu Federálnej spoločnosti pre poistenie vkladov, ktorá uviedla, že celkové vklady u amerických bánk v prvom štvrťroku klesli o rekordných 2,5 percenta. Zhoršenie výhľadu hospodárenia na tento rok poslalo dole akcie predajcu autodielov Advance Auto Parts. Klesli aj akcie spoločnosti Hewlett Packard Enterprise, ktorej štvrťročné tržby zaostali za očakávaniami analytikov. Po rekordnom raste v predchádzajúcom dni oslabili aj akcie čipovej firmy Nvidia, napísala agentúra Reuters.

Americký dolár výrazne posilnil. Reagoval tak na údaje z Francúzska a Nemecka, ktoré ukázali, že európska inflácia spomaľuje rýchlejšie, ako sa očakávalo. Oživenie čínskej ekonomiky sa potom podľa najnovších údajov zrejme zastavilo.

Dolárový index, ktorý sleduje výkon dolára ku košu šiestich popredných svetových mien, vzrástol o 0,1 percenta na 104,24 bodu. Euro voči doláru oslabilo o 0,4 percenta na 1,0694 USD. Dolár k jenu klesol o 0,3 percenta na 139,30 JPY. Kurz eura voči jenu sa znížil o 0,7 percenta na 148,92 JPY.