Nová liečba spinálnej muskulárnej atrofie (SMA) v podobe lieku Zolgensma, ktorá patrí medzi najdrahšie terapie sveta, poukazuje na otvorené nožnice medzi tým, čo ponúka farmaceutický priemysel a tým, čo si v rámci verejného zdravotného poistenia môže systém zdravotníctva dovoliť ponúknuť pacientovi. Objem financií je obmedzený a o tom, ako budú zdroje rozdelené by mali rozhodovať pravidlá. „Pravidlá toho, aké terapie a do akej miery budú platené z verejných zdrojov. Ide však o veľmi ťažké rozhodovanie o zdraví a chorobe, živote a smrti zahalené nielen emóciami, ale aj informačnou neistotou,“ píše zdravotnícky analytik INESS Martin Vlachynský v publikácii Inovatívne lieky – právne a etické otázky.

Ako dodáva expertka na medicínske právo Katarína Fedorová, bez ohľadu na rozpočet na zdravotnú starostlivosť štát musí zabezpečiť prístup k základným liekom, ktoré dokážu uspokojiť prioritné potreby obyvateľov. Čoraz častejšie sa však otvára otázka, či sa budú aj inovatívne lieky považovať za esenciálne a či budú hradené z verejného zdravotného poistenia.

Najdrahší liek hradený z verejného zdravotného poistenia

Diskusiu o tom otvára aj návrh ministerstva zdravotníctva. Jeden z najdrahších liekov Zolgensma by totiž mohol byť zaradený do zoznamu liekov preplácaných z verejného zdravotného poistenia. Pokiaľ kategorizačná komisia vydá pozitívne odborné odporúčanie a ministerstvo zdravotníctva rozhodne ešte v septembri, liek by mohol byť v úhrade už od decembra 2023.

Ide o dvojmiliónový liek, ktorý je určený na zriedkavé ochorenie, spinálnu svalovú atrofiu. Ide o dedičnú neuromuskulárnu poruchu, ktorá sa prejavuje ako progresívna svalová slabosť a atrofia. Zolgensma je novou génovou terapiou, ktorá sa podáva jednorazovo injekčne.