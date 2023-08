Jedným z najčastejšie spomínaných spôsobov, ako do zdravotníctva zapojiť viac zdrojov, je podľa analytičiek Andvance Healthcare Management Institute Dominiky Šebovej a Henriety Tulejovej spoluúčasť pacientov v rôznych možných formách. Tá však musí byť nastavená tak, aby bola sociálne únosná aj pre tých najzraniteľnejších, a neviedla k obmedzeniu dostupnosti zdravotnej starostlivosti. Kritické hlasy však upozorňujú na to, že zavedenie poplatkov by neprinieslo do zdravotníctva toľko zdrojov, koľko si systém vyžaduje. V štúdií nazvanej Viac peňazí pre zdravie odborníčky približujú, akým spôsobom by sa spoluúčasť mohla zaviesť, ako aj to, o koľko zdrojov by obohatila systém slovenského zdravotníctva.

Pre zavedenie sociálne únosnej spoluúčasti pacientov pri financovaní zdravotnej starostlivosti je jednou z alternatív fixná spoluúčasť vo forme poplatkov. Už v súčasnosti sa pacienti často stretávajú s poplatkami za návštevu ambulantnej pohotovostnej služby vo výške dvoch eur a s poplatkom za návštevu ústavnej pohotovostnej služby vo výške desať eur. Podľa analytičiek by podobný poplatok v symbolickej výške mohol byť okrem preventívnych prehliadok účtovaný pri každej návšteve ambulantnej starostlivosti.

„Odhadujeme, že pri poplatku za návštevu lekára vo výške troch eur by bol ročný prínos zavedenia poplatkov 170 miliónov eur, a pri výške päť eur až 280 miliónov,“ uvádzajú.

Poplatok za deň na lôžku