Štátne Kúpele Sliač sa už druhý rok pripravujú na svoju komplexnú rekonštrukciu. Ich obnova a rozvoj sa stali jednou z najvyšších priorít ministerstva hospodárstva a tento status sa snažia Sliačske kúpele si udržať. Bývalý minister hospodárstva Richard Sulík z nich chcel vytvoriť výstavnú skriňu kúpeľov na Slovensku. S riaditeľom kúpeľov v Sliači Martinom Beňuchom sme sa rozprávali o tom, v akom stave je plánovaná veľká rekonštrukcia, ako aj to tom, akú úlohu by kúpele na Slovensku mohli a mali plniť.

V akom stave je v súčasnosti plánovaná veľká rekonštrukcia kúpeľov Sliač.

Máme spracovanú architektonickú štúdiu. Je to postup, ktorý priamo nadväzuje na výsledky ideovej architektonicko-urbanistickej súťaže návrhov, ktorú vyhralo slovenské štúdio Between. Táto štúdia popisuje a vizualizuje návrh pre rozvoj celého územia kúpeľov a detailnejšie sa venuje prvej etape rekonštrukcie, teda rekonštrukcii všetkých budov v centrálnej časti kúpeľov. Okrem tvorby týchto koncepčných dokumentov so všetkými relevantnými úradmi sa venujeme zveľaďovaniu kúpeľného parku a čiastočne rekonštruujeme priestory, ktoré sú dnes využívané pre kúpeľných hostí v našej bežnej prevádzke. Aktuálne sa venujeme aj zníženiu energetickej náročnosti kúpeľov.

Dokedy má rekonštrukcia prebehnúť?

Spomínaná štúdia bola dokončená tento rok v júni. Našou aktuálnou snahou je zabezpečiť financovanie pre zabezpečenie projektov pre stavebné povolenie a realizačných projektov. Ešte stále máme ambíciu byť dobre projektovo pripravení aj pre prípadné čerpanie z dotačných zdrojov, ktoré sú na Slovensku k dispozícii. Aj s ohľadom na disponibilitu finančných zdrojov budeme upravovať harmonogram, ale chceme byť veľmi rýchli. Prvú etapu je možné zrealizovať do troch rokov, ale komplexná rekonštrukcia všetkých budov a prípadne nová výstavba môže trvať aj desať rokov.

Čo je zámerom rekonštrukcie?

Stále hovoríme o záchrane kúpeľov v Sliači, ktoré sú stopercentným majetkom Slovenskej republiky. Ide o majetok, do ktorého štát za uplynulých tridsať rokov takmer vôbec neinvestoval. Ak by som mal zámer zhrnúť stručne, naším cieľom je obnoviť a dobudovať kúpeľný areál a v ňom profesionálne zdravotnícke zariadenia pre prevenciu, liečbu a rehabilitáciu v zmysle požiadaviek systému verejného zdravotníctva na základe aktuálneho zdravotného stavu obyvateľstva a predikcie jeho vývoja. Kúpeľné územie chceme dotvoriť so všetkými funkciami, ktoré sa v historickom vývoji kúpeľných miest od čias starovekého Ríma ukázali ako vhodné, dobré a prospešné. Chceme však byť aj inovatívni a na základe skúseností zo zahraničia aplikovať príklady dobrej praxe aj v našich zdravotníckych kúpeľných službách.

Na akú sumu bola celková rekonštrukcia vyčíslená?

Na začiatku rekonštrukčných prác sa hovorilo o cene záchrany kúpeľov na úrovni zhruba 200 miliónov eur. To síce platí, ale v celom rozsahu je to takto ťažko realizovateľné. Dnes sa na to teda pozeráme viac realisticky, no prvá etapa prác si bude vyžadovať investíciu vo výške 60 miliónov eur.

Aká časť kúpeľov sa v súčasnosti využíva?

Podstatná časť budov dnes nie je využívaná. Sú to budovy, ktoré sú odstavené od prevádzky. Na ich zhoršujúci sa technický stav štát nereagoval investíciou, ale tým, že ich odstavil od prevádzky. V súčasnosti musíme tieto investície priniesť, obnoviť budovy a v nich nové lôžka. Čiže vrátiť späť tú kapacitu, ktorú kúpele Sliač mali kedysi. No napriek tomu, že technická infraštruktúra upadala, kontinuálne sa tu poskytovala ústavná kúpeľná zdravotná starostlivosť, najmä pri rehabilitácii pacientov s kardiovaskulárnymi ochoreniami a pohybovým aparátom.

Aktuálne sa kúpeľná liečba poskytuje v Kúpeľnom hoteli Palace, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou. Liečebné procedúry poskytujeme v dvoch vzájomne prepojených kúpeľných domoch. V prevádzke je v súčasnosti aj letné termálne kúpalisko. Verejnosti je dostupný aj celý kúpeľný park, ktorý je zapísaný medzi naše národné kultúrne pamiatky.

Spomenuli ste pridávanie nových funkcií v rámci rozvoja kúpeľov, aké máte na mysli?

V našich kúpeľoch krátky čas fungovalo centrum včasnej kardiovaskulárnej rehabilitácie a túto funkciu chceme obnoviť a rozšíriť. Našou ambíciou je v spolupráci so Stredoslovenským ústavom srdcových chorôb (SÚSCH) v Banskej Bystrici vybudovať Národného rehabilitačné centrum pre pacientov s kardiovaskulárnymi ochoreniami a v tejto oblasti sa chceme venovať aj prevencii. Pre mňa je zaujímavý aj dopad duševných chorôb na celkové zdravie pacienta, často práve s kardiovaskulárnymi problémami. V čase epidémie duševných ochorení sa chceme venovať aj tejto oblasti.

Čo je k tomu potrebné?