Starnutie nemusí vždy znamenať úpadok. Fakty naznačujú, že prežívanie šťastia sa s vekom zvyšuje. Proces starnutia podľa štúdií nemusí byť trvalým zostupom do biedy. Práve naopak.

Spokojnosť či šťastie možno definovať ako prežívanie alebo prejav potešenia, alebo subjektívnej pohody. Ako uvádza The Economist, štúdie hovoria o tom, že ľudia v mladom veku vstupujú do života s vysokou mierou spokojnosti. Toto pozitívne obdobie však trvá približne do 18 rokov. V tomto veku sa postupne miera spokojnosti znižuje, pričom najmenej spokojní sú štyridsiatnici. No v päťdesiatke úroveň spokojnosti opäť začína stúpať. Takzvaná krivka šťastia má tak tvar písmena U.

Prieskumy o blahobyte sa zväčša sústreďujú na dva okruhy. Prvý sa týka toho, ako komplexne ľudia svoj život vnímajú a aké pocity z tohto hodnotenia majú. Odborníci sa tak vďaka prieskumom dokážu priblížiť k odpovedi na otázku, čo robí ľudí skutočne šťastnými.

Ako uvádza The Economist, najväčší vplyv na prežívanie šťastia majú štyri faktory. Pohlavie, osobnosť, vek a externé okolnosti. Prieskumy dokazujú, že o niečo šťastnejšie sú vo všeobecnosti ženy. No zároveň rýchlejšie upadnú do depresie. Kým depresiu zažije jedna pätina až štvrtina žien, takúto skúsenosť má iba zhruba jedna desatina mužov.

Očakávania a realita

Myšlienku, ako uvádza publikácia The U-shape of Happines Across the Live Course: Expanding the Discussion, interpretujú mnohí ekonómovia ako dôkaz toho, že ľudia v priebehu života prežívajú takzvanú krízu stredného veku. Švajčiarsky prieskum s názvom Midlife Crisis: A Debate to dokonca potvrdzuje. Až 92 percent respondentov v prieskume uviedlo, že sú presvedčení o existencii tejto krízy. A zhruba 71 percent respondentov uviedlo, že vo svojom okolí poznajú niekoho, kto krízu stredného veku prežíva.