Klimatická situácia sa zamotáva. Na jednej strane zmenou samotného počasia, na druhej strane zmenou financovania boja proti klimatickým zmenám. V snahe zmierniť problémy Európska komisia minulý týždeň navrhla zaviesť cieľ zníženia emisií skleníkových plynov na 90-percentnú úroveň z roku 1990 do roku 2040. Kritika prišla rýchlo a z mnohých strán.

Objavili sa prirovnania návrhu k seppuku – japonskej rituálnej samovražde, keď následkom legislatívy budú vyššie ceny energie, pokračovanie deindustrializácie a nízkeho ekonomického rastu. Argumentom je, že európske emisie tvoria len päť percent globálnych emisií a ich zásadné zníženie problém globálnej krízy nevyrieši. Naopak, môže radikálne zhoršiť politickú situáciu v Európe, podobne ako sa to stalo v Spojených

štátoch.

Klimatický balík Joea Bidena bol jedným z hlavných pilierov jeho politiky a Spojené štáty investovali stovky miliárd dolárov do podpory projektov na zníženie emisií. Voličov však táto vízia neoslovila a väčšina Američanov v posledných prezidentských voľbách dala hlas opačnému táboru, podporujúcemu návrat k fosílnej energetike.

A tak v Bielom dome vládne Donald Trump, podľa ktorého „je normálne, že počasie sa mení“. V duchu svojej proindustriálnej rétoriky tvrdí, že „klimatická zmena je výmysel Číny s cieľom oslabiť americký priemysel“.

Ak si Európa nedá pozor, k moci sa v mnohých krajinách môžu dostať extrémisti s podobným pohľadom na svet. Takmer každá populistická strana na kontinente už teraz brojí proti Zelenej dohode.

Extrémne horúčavy

Tvrdiť, že klimatická zmena neexistuje, je ako tvrdiť, že Zem je plochá. Aj keď sa popieranie vedeckého konsenzu stáva v politike bežným javom, popierať realitu je čoraz ťažšie. Počet negatívnych klimatických udalostí rastie rýchlym tempom po celom svete.

Tohtoročný jún bude pravdepodobne jedným z najteplejších mesiacov v histórii, keď teplotne dobehol júl aj august. Takmer 47 stupňov v Portugalsku, 32 stupňov v Nórsku a štyridsiatky vo Francúzsku spustili vlnu opatrení na ochranu ekonomiky a zdravia. „Extrémne horúčavy už nie sú zriedkavou udalosťou – stali sa novým normálom,“ tweetoval generálny tajomník OSN António Guterres z prehriatej Seville.

Jedným z následkov je teplá voda v riekach, ktorá si vyžaduje obmedzovanie výroby energie v jadrových elektrárňach. Vysoké teploty zasiahli aj Grécko, Turecko a Nemecko, kde vznikli rozsiahle požiare. Problémy zažíva aj relatívne chladnejší sever, kde teploty nad 39 stupňov rozťahujú betón na nemeckých diaľniciach, vznikajú praskliny a po celej krajine sa vytvárajú zápachy. Európania si musia zvyknúť na novú realitu: kontinent sa od roku 1980 otepľuje dvakrát rýchlejšie ako zvyšok sveta. Tradičné leto, ako ho Európa doteraz poznala, sa stáva minulosťou.

Horúčavy spôsobujú sucho. Aj keď jedným z najrizikovejších miest na svete je Stredomorie, stredná Európa príliš nezaostáva. V rokoch 2014 až 2018 ju zasiahlo najväčšie sucho za posledných 250 rokov. Vysychá pôda na poliach aj v lesoch. Práve monokultúrne smrekové lesy, akých má Slovensko množstvo, sú postihnuté najviac. Jedno suché leto dokážu prežiť, ich sériu však nie.

Kým doterajší úbytok vlhkosti pôdy sa odhaduje zhruba na desať percent, je isté, že s počtom tropických dní bude narastať. Kým v minulom storočí boli dni s teplotami nad 30 stupňov občasné, ich frekvencia po roku 1990 prudko vzrástla. Do očí bijúcim príkladom sú Dudince, kde medzi rokmi 1950 a 1980 zaznamenali priemerne dva až tri tropické dni, no vlani ich bolo vyše 50. Niektoré klimatické modely naznačujú, že do roku 2100 sa na Slovensku zvýši teplota vzduchu minimálne o tri stupne Celzia nad dlhodobý priemer. Počet tropických dní v nížinách vzrastie zo súčasných 20 na 60 až 80. Znamená to, že prakticky celé leto bude tropické.

Prívalové povodne

Nejde len o teplo, ale aj o jeho následky. Pohľad na slovenskú Domašu, kde voda mizne pred očami obyvateľov, či nedostatok vody na Záhorí sú javy, ktoré budú čoraz bežnejšie. Teplo a voda totiž navzájom úzko súvisia. Vzniká negatívna väzba, ktorá hrozí zväčšovaním problémov.

Klimatológovia poznajú Clausiusovu-Clapeyronovu rovnicu, ktorá hovorí o tom, že s nárastom teploty o jeden stupeň narastie vlhkosť vzduchu o sedem percent. V Európe, kde teploty narástli oproti predindustriálnemu obdobiu o 2,4 percenta, môžu oblaky držať až o 20 percent viac vlahy než pred 150 rokmi. Následkom sú silné letné búrky.

Škaredým príkladom sú stacionárne supercely – typ búrky, ktorý zostáva dlhší čas nad jedným miestom a pritom si zachováva silu. Kým kedysi počas búrky spadlo 20 až 30 milimetrov zrážok, pri supercele to môže byť sto milimetrov. Minulý pondelok ju zažilo východné Slovensko, kde supercela okrem výdatných zrážok priniesla silný vietor, ktorý lámal stromy a odfukoval strechy.

Dlhotrvajúcejšie pomalé dažde nahradzujú búrky. S rastom ich frekvencie vzniká nový problém – pôda bežne funguje ako špongia, no ak je vyschnutá, vodu nedokáže absorbovať a tá po nej stečie. Pôda sa nedokáže dostatočne zvlhčiť, čím dažde strácajú efektivitu. Vysušovanie pôdy napriek zrážkam pokračuje.

Veľkým problémom sa stáva prudkosť lejakov, ktoré vytvárajú prívalovú vlnu. Tá často strháva všetko, čo jej stojí v ceste. Najnovším mementom sa stala séria pomaly sa pohybujúcich búrok 4. júla v Spojených štátoch v Texase, ktorá na jednom mieste vyprodukovala neuveriteľných päťsto milimetrov zrážok počas štyroch hodín. Hladina rieky vzrástla o osem metrov za trištvrte hodiny a odniesla možno až dvesto životov vrátane desiatok detských. Takéto udalosti budú čoraz častejšie a Trumpova politika ich početnosť a silu iba zväčší.

Ešte v 80. rokoch minulého storočia bolo na svete registrovaných dvesto udalostí prívalových povodní, o tri dekády neskôr ich počet vzrástol trojnásobne. Kým v Európe sa v 19. storočí dali počítať na prstoch jednej ruky, aktuálne ich počet presahuje dvesto za dekádu.

Záplavy dôverne poznajú aj Stredoeurópania. V polovici septembra minulého roka rozsiahle časti Rumunska, Poľska, Česka, Rakúska, Maďarska, Slovenska aj východného Nemecka zdevastovala búrka Boris. Okrem veľkých materiálnych škôd mala za následok 24 obetí. Priniesla historický najväčší štvordňový úhrn zrážok. Len o mesiac neskôr sa situácia opakovala v Španielsku s 10-násobným počtom obetí.

Strecha Európy stráca vodu

Meteorológovia si čoraz viac všímajú kontrast medzi západnou a východnou Európou. Napriek veľkým minuloročným záplavám v strednej Európe sa zrážky a oblačnosť kumulujú najmä na západe, pričom na východe je čoraz slnečnejšie a suchšie. V západnej časti kontinentu vlani objem zrážok vzrástol o viac ako desať percent, vo východnej časti o rovnaké množstvo klesol.

Platí to aj pre Slovensko, kde zrážky klesajú jednociferným tempom. Následkom je postupná dezertifikácia, erózia pôdy a jej vysychanie. Negatívna slučka počasia sa rozbehla: vyššie teploty, väčšie odparovanie, intenzívnejšie zrážky, väčšia degradácia pôdy. Spôsobuje to zníženie priemerného prietoku riek aj nízke stavy vodných priehrad. S tým súvisí pokles hladiny podzemných vôd, ktorý sa odhaduje na desať až 50 centimetrov. Čerpať vodu zo studní je čoraz náročnejšie.

Doteraz Slovensko profitovalo zo svojej geografickej polohy, keď sa označovalo za strechu Európy. Zrážková voda z neho totiž putuje až do troch morí. Krajina má jednu z najhustejších riečnych sietí v Európe, keď tu pramenia desiatky riek. Okrem nej disponuje kvalitnými rezervoármi podzemných vôd. Žitný ostrov je najväčšou zásobárňou pitnej vody v strednej Európe. Dramatické problémy s dostupnosťou vody tak zatiaľ nehrozia. Podľa Indexu využívania vodných zdrojov je Slovensko krajinou EÚ s piatym najlepším pomerom dopytu po vode vzhľadom na jeho zásoby. Bola by však chyba túto pozíciu preceňovať.

„Extrémne horúčavy už nie sú zriedkavou udalosťou – stali sa novým normálom.“ António Guterres generálny tajomník OSN

Aj keď sa úhrn zrážok nemusí dramaticky zmeniť, rýchlosť, ktorou bude krajina strácať pozemnú aj podzemnú vodu narastá. V prognóze scenárov zmeny klímy siedmej národnej správy o zmene klímy SR sa uvádza, že do roku 2100 by využiteľné vodné zdroje na Slovensku mali klesnúť o 30 až 50 percent. Ide o dramatický pokles.

Navyše už o niekoľko dekád sa môže čistá voda stať veľmi cennou komoditou.

Kým s problematikou globálneho otepľovania Slovensko osve nespraví takmer nič, problém úbytku vody riešiť môže. Existuje totiž množstvo spôsobov, ako zlepšiť situáciu v krajine pomocou budovania vodozádržných opatrení. Medzi ne patria zelené strechy, dažďové záhrady, mokrade, lesné remízky, vsakovacie pásy, malé vodné nádrže a revitalizácia riek. Vodozádržné opatrenia sú kľúčovým prvkom adaptácie na meniacu sa klímu.

Bohužiaľ, ako to na Slovensku býva, opatrenia ostávajú prevažne na papieri a do praxe sa nedostávajú pre nízku prioritu, roztrúsené kompetencie aj nedostatok financií. Vodné zdroje sú tak po mostoch, štátnych budovách či železniciach ďalšou ukážkou, ako štát necháva infraštruktúru chátrať. Tým, že do nej neinvestuje, jej hodnota aj užitočnosť upadajú.

Zastaviť pokles hodnoty štátnych aktív je možné len zvýšením investícií, nie spotreby. A tu Slovensko naráža na dlhodobý problém, keď preferuje aktuálnu spotrebu pred výdavkami do budúcnosti. Ak sa tento prístup nezmení, celej krajine bude už čoskoro veľmi horúco.