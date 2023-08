Aká bola najlepšia investícia v prvom polroku 2023? Niekto povie, že bitcoin, iný, že americké technologické akcie. V skutočnosti však ani jedno, pokiaľ sa do úvahy vezme aj oslabenie dolára, jedna z najlepších investícií bol južný sused Slovenska, Maďarsko.

Nech to znie akokoľvek šokujúco, ale v prvom polroku 2023 ponúkli maďarské akcie investorom výnos 30 percent. Síce o percento menej ako technologický Nasdaq, no to je iba jedna časť rovnice. Pokiaľ by si investor menový kurz forintu nehedžoval, zarobil by na jeho posilnení ďalších sedem percent.

V porovnaní s ostatnými vládnymi dlhopismi na tom neboli horšie ani dlhopisy maďarskej vlády. Napriek tomu, že tá sa topí v deficitoch, výnos 10-ročných vládnych dlhopisov poklesol o zhruba tri percentuálne body, čím hodnota dlhopisov výrazne narástla. Vládne maďarské bondy sa stali najvýkonnejšími vládnymi cennými papiermi nielen v Európe, ale aj na Strednom východe a Afrike.

Nie, nie je to výborná politika maďarskej vlády, ktorá sa o to zaslúžila. Naopak, masívne vládne výdavky pred poslednými parlamentnými voľbami výrazne prispeli k rastu inflácie na najvyššiu úroveň v krajinách Európskej únie. A spôsobili pád forintu a vysoké úrokové sadzby dusiace ekonomiku. Tá sa následne prepadla do recesie.

Veľký výpredaj z tretieho kvartála minulého rok avšak spôsobil, že Maďarsko sa stalo lacné a atraktívne. Je jedno, či išlo o dlhopisy, akcie alebo domácu menu. Akonáhle sa svet zo septembrovej krízy otriasol, mnohí investori sa vrhli na maďarské aktíva a svojim dopytom výrazne zvýšili ich cenu.

Ale to nebol jediný faktor, najmä nie, čo sa týka dlhopisov. Na rozdiel od problematickej fiškálnej politiky, monetárna politika v Maďarsku reagovala na situáciu excelentne. Napriek vysokej inflácii už po pár mesiacoch od kedy dosiahla inflácia vrchol, začala MNB znižovať krátkodobé úrokové sadzby.

Na rozdiel od dogmatických centrálnych bánk ako Fed a ECB, ktoré žijú na chybnej interpretácii inflácie zo 70. rokov minulého storočia, MNB začala trhom naznačovať, že monetárna politika nebude prísna večne. S tým, ako sa maďarská ekonomika spomalila, prehĺbili sa aj dezinflačné tlaky.

Následkom bol pokles výnosov na dlhopisoch podporený Orbánovým volaním po tom, aby domácnosti „v čase vojny“ nakupovali vládne dlhopisy a podporili tak domácu ekonomiku.