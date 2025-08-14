Pred tromi rokmi sa analytici Castleton Commodities International (CCI) v londýnskej kancelárii zaoberali otázkou, ako zarobiť na negatívnych cenách elektriny. Náhle a výrazné cenové výkyvy sú čoraz bežnejšie, keďže výroba z obnoviteľných zdrojov v určitých hodinách výrazne prevyšuje spotrebu, čo tlačí ceny pod nulu a vedie k plytvaniu prebytočnou energiou. O niekoľko hodín neskôr, keď vietor ustane alebo zapadne slnko, ceny opäť prudko stúpajú.
Na rozdiel od ropy či medi je uskladnenie elektriny v čase nízkej ceny a jej predaj pri vyššej cene technicky náročnejšie. CCI preto našla riešenie — vstúpila do biznisu s batériami.
Hoci bola medzi obchodníkmi priekopníkom, dnes je jednou z viacerých firiem, vrátane Vitol Group a Trafigura Group, ktoré investujú do batériových úložísk v priemyselnom meradle, uvádza Bloomberg. Po ziskoch z prepravy ropy, plynu a kovov po celom svete sa tieto spoločnosti zameriavajú na nákup, uskladnenie a predaj elektriny späť do sietí, predovšetkým v Európe, kde má kapacita do roku 2030 vzrásť sedemnásobne.
„Je to veľmi rýchly spôsob, ako využiť extrémnu volatilitu a zároveň ju riešiť,“ uviedol v rozhovore vedúci investícií v CCI Arie Pilo. „Pri rope Brent nezažijete pohyb z mínus 50 dolárov za barel na plus 3-tisíc dolárov niekoľkokrát týždenne. Elektrina to umožňuje.“
Výroba z obnoviteľných zdrojov v Európe v posledných rokoch prudko vzrástla, no investície do úložísk nestíhajú držať krok. Podľa generálneho riaditeľa Vitol Russella Hardyho bude región potrebovať „nespočetné“ množstvo veľkokapacitných batérií, aby sa problém negatívnych cien vyriešil.