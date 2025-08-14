Americký prezident Donald Trump deň pred schôdzkou s ruským prezidentom Vladimirom Putinom na Aljaške naznačil, že potenciálneho druhého stretnutia so šéfom Kremľa by sa okrem ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského mohli zúčastniť aj niektorí európski lídri.
Samit v rozšírenom formáte by sa podľa šéfa Bieleho domu mohol takisto uskutočniť na Aljaške.
Trump odmietol, že by pozvanie na americkú pôdu bolo odmenou pre Putina. Niektorí analytici ale naznačujú, že americký prezident usporiadaním stretnutia na území Spojených štátov podkopáva dlhodobé snahy Západu izolovať ruského lídra.