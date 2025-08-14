Americký prezident Donald Trump si myslí, že šéf Kremľa Vladimir Putin sa na samite na Aljaške bude chcieť dohodnúť na ukončení vojny na Ukrajine. Hrozba sankcií na najväčších odberateľov ruskej ropy – Čínu a Indiu – podľa Trumpa prispela k tomu, že ruský prezident s návrhom stretnutia súhlasil.
Americký líder zdôraznil, že ho zaujíma najmä „okamžitá mierová dohoda“ a ak na stretnutí s Putinom dosiahne pokrok, okamžite zavolá ukrajinskému prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému. Pokiaľ sa ale samit neskončí podľa Trumpových predstáv, tvrdí, že „nezavolá nikomu a pôjde domov“.
„Všetko má svoj vplyv,“ uviedol šéf Bieleho domu v súvislosti so sankčnou hrozbou. Sekundárne clá uvalené na Indiu by podľa neho krajine „znemožnili nakupovať ropu z Ruska“.