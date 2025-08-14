Americký prezident Donald Trump si myslí, že šéf Kremľa Vladimir Putin sa na samite na Aljaške bude chcieť dohodnúť na ukončení vojny na Ukrajine. Hrozba sankcií na najväčších odberateľov ruskej ropy – Čínu a Indiu – podľa Trumpa prispela k tomu, že ruský prezident s návrhom stretnutia súhlasil.

Americký líder zdôraznil, že ho zaujíma najmä „okamžitá mierová dohoda“ a ak na stretnutí s Putinom dosiahne pokrok, okamžite zavolá ukrajinskému prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému. Pokiaľ sa ale samit neskončí podľa Trumpových predstáv, tvrdí, že „nezavolá nikomu a pôjde domov“.

„Všetko má svoj vplyv,“ uviedol šéf Bieleho domu v súvislosti so sankčnou hrozbou. Sekundárne clá uvalené na Indiu by podľa neho krajine „znemožnili nakupovať ropu z Ruska“.

JB 45 Moskva - Ruský prezident Vladimir Putin hovorí s prominentnými rodinami a matkami ocenenými titulom Matka hrdinka pred blížiacim sa Medzinárodným dňom detí počas ich stretnutia prostredníctvom videokonferencie v Kremli v Moskve 29. mája 2025. FOTO TASR/AP Russian President Vladimir Putin speaks to prominent families and mothers awarded with the Mother Heroine title ahead of the International Children's Day via videoconference at the Kremlin in Moscow, Russia, Thursday, May 29, 2025. (Alex
