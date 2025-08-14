Balík ekonomických stimulov a obchodných príležitostí by mal Moskvu motivovať, aby ukončila vojnu na Ukrajine. Denník The Telegraph prišiel s informáciami, ktoré približujú, čo plánuje americký prezident Donald Trump ponúknuť na kľúčovom rokovaní s ruským prezidentom Vladimirom Putinom na Aljaške.
Jedným z hlavných bodov návrhu má byť prístup Ruska k vzácnym nerastom na ukrajinských územiach, ktoré sú aktuálne pod ruskou okupáciou. Ide najmä o ložiská lítia, strategicky dôležité pre výrobu batérií a moderných technológií. Ukrajina podľa odhadov vlastní približne 10 percent svetových zásob tohto kovu. Dve najväčšie ložiská sa nachádzajú v regiónoch ovládaných ruskými silami, pričom Kremeľ už viackrát naznačil záujem o ich využitie.
V máji tohto roka Spojené štáty podpísali s Kyjevom dohodu o využívaní ukrajinských ložísk vzácnych nerastov. Ťažba by sa mohla urýchliť práve ruskou spoluprácou — čo je jeden z hlavných bodov Trumpovej ponuky.
Ďalším plánovaným stimulom je otvorenie prístupu k prírodným zdrojom Aljašky. Tá je od Ruska oddelená len necelými piatimi kilometrami Beringovho prielivu a je považovaná za oblasť s významnými, zatiaľ neobjavenými zásobami ropy a zemného plynu. Podľa odhadov by sa tu mohlo nachádzať až 13 percent svetových zásob ropy.
Trump chce dostať Putina na kolená tlakom na Indiu. Prezlečená ruská ropa tečie až do Európy
Pre V. Putina by rozvoj aktivít v tejto oblasti znamenal nielen ekonomický prínos, ale aj posilnenie strategického postavenia Ruska v Arktíde, ktorá je už teraz zdrojom 80 percent ruskej produkcie zemného plynu.
D. Trump pritom podľa Bloombergu počas telefonátu uisťoval európskych lídrov, že o územiach reč nebude a že bude predovšetkým tlačiť na ruského lídra, aby sa stretol s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Zopakoval aj predošlé tvrdenie na verejnosti, že rýchlo bude vedieť, či to ruský prezident s rokovaniami myslí vážne. Povedal, že USA budú ochotné prispieť na podporu niektorých bezpečnostných záruk okrem plného členstva Kyjeva v NATO.
Už pred časom sa ale špeciálny vyslanec USA Steve Witkoff v relácii Fox News zmienil o „takzvaných piatich územiach“, teda ukrajinských regiónoch Krym, Záporožie, Cherson, Doneck a Luhansk, o ktoré majú Rusi záujem.
Zbrojárstvo Európy rastie trikrát rýchlejšie než v čase mieru. Cena tankov by mala klesnúť
Trumpova administratíva tiež zvažuje zrušenie niektorých exportných zákazov na náhradné diely a zariadenia pre ruské civilné aj vojenské lietadlá. Západné sankcie po invázii v roku 2022 obmedzili prístup Moskvy k technológiám, čo viedlo k tomu, že ruské aerolínie museli kanibalizovať staršie stroje na náhradné diely.
Podľa šéfa štátneho zbrojárskeho konglomerátu Rostec Sergeja Čemezova by mohlo byť v priebehu piatich rokov uzemnených až 30 percent západných lietadiel v Rusku. Uvoľnenie sankcií by bolo prínosné nielen pre ruské aerolínie, ale aj pre amerického výrobcu Boeing, ktorý by sa mohol vrátiť na ruský trh.
Prezident D. Trump podľa The New York Times vyhlásil, že „pravdepodobne v prvých dvoch minútach budem presne vedieť, či sa dohoda dá dosiahnuť, alebo nie“. Trval na tom, že je pripravený odstúpiť z rokovaní a nechať obe strany pokračovať v boji. „Uvidím, čo má na mysli,“ povedal na margo V. Putina a dodal: „Možno odídem a popriem veľa šťastia a to bude koniec.“