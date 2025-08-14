Poľskí prokurátori obžalovali jednu osobu v súvislosti s údajne plánovaným bombovým útokom prostredníctvom zásielky. Do prípadu sú zapojení aj dvaja ruskí občania. Európske vlády sú v pohotovosti pre činy sabotáže pripisované Moskve, uvádza Euronews.
Poľská bezpečnostná agentúra (Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, ABW) uviedla, že obžaloba bola podaná na súde v meste Piotrków Trybunalski proti Kristine S., občianke Ukrajiny.
Obžalovaná, ktorej celé meno a vek neboli zverejnené, čelí obvineniu zo spolupáchateľstva pri ohrození bezprostredným výbuchom. V prípade uznania viny jej hrozí trest odňatia slobody až na osem rokov.
Podľa ABW Kristina S. v júli 2024 odoslala cez kuriérsku spoločnosť balík obsahujúci výbušniny. Zásielku odhalili a zaistili v sklade kuriérskej spoločnosti v Lodžskom vojvodstve. „V prípade výbuchu mohla zásielka spôsobiť významné škody na kritickej infraštruktúre, preraziť citlivé palivové nádrže, stropy budov či pevné oceľové konštrukcie,“ uviedla národná prokuratúra.
Moskva útočí kdekoľvek v Európe pomocou civilistov. Polícia aj tajné služby sú bezradné
Kristina S. údajne konala spolu s ďalším občanom Ukrajiny a dvoma občanmi Ruska. V súvislosti s prípadom boli dve osoby vzaté do vyšetrovacej väzby.
Poľské úrady dlhodobo tvrdia, že krajina je cieľom špionáže a hybridných útokov zo strany Moskvy, ktoré sa po plnohodnotnej invázii Ruska na Ukrajinu vo februári 2022 ešte zintenzívnili.
Začiatkom tohto roka ministerstvo vnútra oznámilo, že ABW zadržala najmenej 44 osôb podozrivých zo špionáže alebo sabotáže v prospech Ruska alebo Bieloruska. Medzi nimi boli Rusi, Bielorusi, Ukrajinci aj Poliaci.
Bezpečnostné služby naprieč Európou pripisujú Rusku desiatky útokov a sabotáží od začiatku invázie, pričom často sa využívajú osoby s pasmi iných krajín – napríklad Bulharska, Moldavska či Ukrajiny.