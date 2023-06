Kým centrálni bankári blúznia o pokračujúcej inflácii, svet sa každým dňom prepadá do čoraz hlbšej deflácie. Po monetárnej deflácii, ktorú charakterizuje zamrznutie úverového trhu a následný prepad cien realít, sa vplyv drahých peňazí prelieva aj do reálnych ekonomík.

V stredu vyšli čerstvé dáta poukazujúce na pokračovanie spomaľovania globálneho ekonomického rastu. Ich spoločným menovateľom je kolaps exportu najväčších ekonomík sveta, ktorý ďalej zoseká globálny hospodársky rast.

Najprv to bola Čína, ktorej export sa na ročnej báze prepadol o 7,5 percenta - oveľa viac, ako sa očakávalo. Ide o najväčší prepad od januára, kedy sa mala ekonomika začať prebúdzať pri otváraní sa svetu.

V skutočnosti boli obchodné dáta horšie ako pri covidovom uzavretí najväčšieho prístavu v krajine v Šanghaji pred rokom. To naznačuje, ako slabá je čínska ekonomika. A keďže Čína je továreň sveta, slabý je celý globálny dopyt. Čína zaznamenala dvojciferný prepad exportu do USA, Japonska, Francúzska či Talianska.

Export do najväčšej európskej ekonomiky bol o čosi lepší, no nemecký export do Číny za prvé štyri mesiace poklesol o štyri percentá. „Zvyšovanie globálnych úrokových sadzieb pomaly vplýva na dopyt,“ povedal expert na nemeckého inštitútu ifo Klaus Wohlrabe. „Nemeckému exportnému hospodárstvu chýba dynamika“.

V porovnaní s aprílom 2022 nemecký export poklesol o 1,8 percenta. Znamená to, že je ešte nižšie ako po prvotnom šoku spôsobenom ruskou inváziou na Ukrajinu. Čo je pre Nemecko horšie, import medziročne poklesol o vyše 12 percent. A potvrdil domácu recesiu.

Tá však neostane iba v Nemecku. Analytici sa obávajú, že štvrtkové čísla rastu HDP z eurozóny sa revidujú nadol za oba posledné kvartály. Znamenalo by to, že eurozóna je už od októbra, rovnako ako Nemecko, v malej recesii. Šanca, že z nej čoskoro vyjde, je minimálna.