Vysoká inflácia je veľký problém. Pokiaľ ju však nepodporuje rast peňazí v obehu, problém má vždy iba krátkodobý charakter. Ako napríklad v súčasnosti.

V máji klesla miera inflácie v eurozóne na úrovne spred ruskej invázie na Ukrajinu. To, že inflácia začne prudko klesať, bolo zrejmé už pred rokom, keď po jej prvotnom silnom náraste zrazu v júni prepadli ceny komodít. A ich prepad sa nezastavil až do súčasnosti.

V októbri minulého roka pokles cien komodít obrátil trend inflácie do prudkého poklesu. O ďalšieho pol roka sa objavila recesia v Nemecku, prudké spomalenie ekonomického rastu v Číne a na prahu recesie sa nachádzajú aj Spojené štáty.

Jednoducho, vysoká inflácia spôsobila, že reálna kúpna sila obyvateľstva klesla a spolu s ňou aj dopyt po tovaroch. Ten sa následne prejavil v nižšom dopyte po komoditách. Na druhej strane ale vyššia inflácia zvýšila ziskové marže výrobcom pri takmer rovnakej produkcií. To spôsobilo, že produkciu nemuseli znižovať. Naopak, pri zlepšení globálnej dodávateľskej siete ju mnohí ešte zvýšili.

Akonáhle však po troch rokoch vysokej inflácie Slováci, Američania a mnohé ďalšie národy minuli svoje úspory, ktoré doteraz využívali na maskovanie nižšieho reálneho príjmu, prišlo aj spomalenie dopytu. A to sa v plnej miere odrazilo na inflácii, ktorá začala prudko klesať.

Jej pokles sa nielenže neobráti, ale bude ďalej pokračovať. Dokumentujú to ceny mnohých komodít. Súhrne pomenoval situáciu S&P Global, ktorý vo štvrtok na margo prieskumu globálnych firiem napísal:

„Index globálnych cenových tlakov klesol z 0,2 v apríli na -0,4 v máji, čo signalizuje široké zníženie cien komodít po prvý raz od decembra 2019. Pokles bol najprudší od februára 2016. Z 26 sledovaných komodít 17 zaznamenalo zníženie ceny, pričom najvýraznejšie bolo zaznamenané pri polyetyléne a polypropyléne.“

Najdôležitejšou komoditou je prirodzene ropa, ktorej cena od júnových vrcholov poklesla o 50 dolárov alebo 40 percent. Nemenej dôležitou je meď, ktorá sa od februára 2022 obchoduje nižšie o štvrtinu. Čo je horšie, spred medzi jej cenou spotu a futures je rekordne vysoký.

Nazývaná ako doktor meď, je tento kov využívaný v stavebníctve, infraštruktúre a pri výrobe elektronických zariadení. Klesajúci dopyt po nej predikuje klesajúcu ekonomiku. To, že spotová cena je rekordne nízka oproti 3-mesačnej cene futures hovorí o aktuálnom kolapse dopytu.

„Už mnoho rokov to nebolo také zlé ako teraz,“ povedal Al Munro, stratég kovov londýnskeho makléra Marex. „Býčí scenár bol celý založený na oživení Číny, ktoré sa nenaplnilo, pričom my na západe trpíme ekonomickým spomalením“, povedal pre Financial Times.