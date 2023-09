Akcie stihli v auguste zmazať časť svojich ziskov z posledných dvoch mesiacov, keď v auguste klesli o 2,6 percenta. Nižšie sa pritom posunuli vo všetkých kľúčových regiónoch. Podpísali sa pod to najmä vyššie výnosy štátnych dlhopisov a slabý sentiment v Číne, keď ani stimulačné opatrenia nenaplnili očakávania. Hype okolo umelej inteligencie slabol a to aj napriek ďalším trhovým ziskom pochádzajúcim od Nvidie.

USA -1,8 percenta

Americký akciový index S&P 500 síce klesol v auguste o 1,8 percenta, no aj tak zostal najsilnejším zo všetkých regiónov. Začiatkom mesiaca priniesli ukazovatele rastu a inflácie jastrabí posun v očakávaniach Fedu, ktoré sa prejavili aj na amerických akciách.

Slabnúce spotrebiteľské výdavky potvrdzujú obavy z prenikania reštriktívnych opatrení Fedu do ekonomiky. Objavili sa dokonca už aj prvé náznaky trhlín na trhu práce. No zlé správy boli v poslednej dobe vlastne dobrými, keďže sa očakáva, že Fed si dá pauzu. To pomohlo americkým akciám zotaviť sa zo strát koncom mesiaca.

Európa -2,7 percenta

Európsky index MSCI Europe zaostal v auguste za americkým benchmarkovým indexom, keď uzavrel mesiac s poklesom 2,7 percenta. Ekonomické obavy na starom kontinente zostali stredobodom pozornosti, keďže jadrová inflácia je stabilne vysoká, zatiaľ čo hospodárske spomalenie, najmä v Nemecku, naďalej komplikuje kroky Európskej centrálnej banky.

Ázia -5,1 percenta a rozvíjajúce sa trhy -6,3 percenta

Ázia a rozvíjajúce sa trhy sa stali „víťazmi“ slabej výkonnosti v auguste, keď poklesli o viac ako 5 percent, resp. 6 percent. Podporilo to niekoľko faktorov, z ktorých najvýraznejšími boli slabé výsledky Číny a Hongkongu s obavami najmä o sektory nehnuteľností a bankovníctvo.

Začiatok cyklu znižovania úrokových sadzieb v latinskoamerických krajinách, vrátane Čile a Brazílie nedokázalo dodať vietor do plachiet, keďže správa, ktorú vyslal FED „vyššia na dlhšie obdobie“ naďalej obmedzovala priestor pre uvoľnenie situácie na rozvíjajúcich sa trhoch.

Energetický sektor opäť podal najsilnejší výkon v globálnom meradle , ale aj ten to v auguste dokázal len s miernym ziskom 1,2 percenta, zatiaľ čo všetky ostatné sektory boli v červených číslach. Zdravotníctvo bolo druhým najvýkonnejším sektorom a zaznamenalo pokles o 0,9 percenta, zatiaľ čo komunikačné služby klesli o viac ako 1,5 percenta.

Dlhopisy v auguste prekonali akcie, hoci ich celková výkonnosť bola stále v zápornom pásme. Bolo to opäť odrazom zmätku okolo toho, o koľko ešte môžu centrálne banky zvyšovať sadzby. Prispel k tomu aj nový prílev zásob zo strany štátnej pokladnice. Korporátne dlhopisy však zaostali za globálnymi štátnymi dlhopismi.