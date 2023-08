Dohoda tripartity na minimálnej mzde ponúka dva dôležité odkazy. Ten prvý znie, že najnižší plat, na aký bude mať zamestnanec nárok budúci rok, je 750 eur. Na tejto sume sa dohodli sociálni partneri po „konštruktívnom dialógu“. Tak ho označil premiér Ľudovít Ódor.

Ak by sa nedohodli, podľa zákonného mechanizmu by rástla minimálka na 743 eur. Kompromis v podobe vyššej sumy vychádza z vysokej inflácie, ktorá ťahá aj nominálne mzdy. Podľa zákona v prípade chýbajúcej zhody bude minimálny platový nárok 57 percent priemernej mzdy spred dvoch rokov, tohtoročná vysoká inflácia sa teda vo vzorci ešte neprejavila.

Prejaví sa však neskôr a vtedy budú rokovania na tripartite naozaj horúce. Ak by mzdy rástli takým tempom, ako predikuje Národná banka Slovenska, práve na základe zákonného mechanizmu by v roku 2025 mohla byť minimálna mzda 824 eur, v roku 2025 by vzrástla na 893 a v roku 2027 dokonca na 948 eur.

Keď zákon nestíha fundamenty

Práve pre dvojročný posunu vo vzorci by v ďalších rokoch mala minimálna mzda rásť rýchlejšie ako priemerná. A to je druhý dôležitý odkaz. Samozrejme, ak sa tripartita nedohodne inak. Je však málo pravdepodobné, že odborári budú súhlasiť s nižším rastom, ako je zákonný nárok, hoci fundamenty budú zrejme hovoriť niečo iné.