S blížiacimi sa voľbami sa opätovne objavuje otázka: Je možné prejsť na elektronické hlasovanie na Slovensku? Potrebujeme sa zamyslieť, či pokroky v informačných technológiách dosiahli bod, kedy môžu efektívne zabezpečiť volebný proces. Táto otázka zahŕňa dva kľúčové aspekty: technologický rozmer implementácie elektronického hlasovania a existujúce volebné postupy, ktoré používame v súčasnosti.

Technologický vývoj elektronického hlasovania

V oblasti technológií existujú metódy a prístupy na zabezpečenie spoľahlivého priebehu volieb. Moderné technológie ako napríklad blockchain ponúkajú potenciálne cesty k bezpečným a transparentným volebným systémom. Technológia blockchainu je základom pre vytvorenie decentralizovanej a distribuovanej databázy, kde sú transakcie a záznamy zabezpečené kryptograficky a uložené na rôznych uzloch (počítačoch) po celom svete. Tieto technológie umožňujú sčítavanie hlasov bez odhalenia totožnosti jednotlivých voličov.

Niektoré krajiny už blockchainový ekosystém počas volieb úspešne testovali a nevznikli žiadne závažné technické problémy. Mohli by sme sa inšpirovať krajinami ako je napríklad Estónsko, kde elektronické voľby fungujú už od roku 2005. Stále však pretrvávajú obavy ohľadom možnej manipulácie s výsledkami. Bohužiaľ, nevieme stopercentne garantovať, že sa niekto nenabúra do systému a že niekto nezneužije prístupové práva a tým pádom nepríde k manipulácii výsledkov pri sčítavaní hlasov.

Inováciám a vývoju technologických riešení nekonečných aplikácií Blockchainu sa u nás na Slovensku venuje aj výskumná skupina Blockchain a FinTech na Fakulte informatiky a informačných technológií STU v Bratislave. Súčasné výskumné projekty sa zameriavajú okrem iného práve na bezpečnosť hlasovacích a volebných systémov založených na blockchaine

Elektronické sčítavanie vo volebných miestnostiach

Ďalším aspektom elektronického hlasovania je elektronické sčítavanie hlasov v rámci samotných volebných miestností. V tomto prípade občania fyzicky vstúpia do klasického volebného priestoru a použijú elektronické zariadenia, ako sú počítače alebo tablety, namiesto tradičných papierových hlasovacích lístkov. Tablety následne automaticky zaznamenávajú a sčítavajú hlasy voličov. Proces sčítavania hlasov by mohol byť oveľa rýchlejší a presnejší, pretože zaznamenané hlasy by sa automaticky sčítavali, čím by sa znížila potreba manuálneho spočítavania. Ďalšou výhodou je znížená chybovosť.

Čo môže mnohých odradiť, je riziko kybernetických útokov, ktoré by mohli ohroziť integritu a dôveryhodnosť výsledkov volieb. Hackeri by sa mohli pokúšať preniknúť do systému a ovplyvniť výsledky. Niektorí ľudia môžu mať obavy z toho, že elektronický systém môže byť zmanipulovaný alebo že ich hlas nebude správne zaznamenaný.

V tejto situácii by elektronika nahradila tradičný papierový proces, no je úspora času pre volebnú komisiu a rýchlosť sčítavania hlasov dostatočná, aby prevážila neistotu, ktorú niektorí občania môžu spojiť s elektronickým systémom?

Elektronické hlasovanie

Tradičné voľby na Slovensku prebiehajú pomocou papierových hlasovacích lístkov. Voliči prichádzajú do volebnej miestnosti, dostanú hlasovací lístok so zoznamom kandidátov a odovzdajú svoj hlas do urny. Ručné spočítavanie hlasov však trvá dlhší čas, navyše, pri manuálnom spočítavaní hrozí riziko ľudských chýb. Je pravda, že mnohí voliči majú dôveru v tradičný systém. Tento proces stojí na volebnej komisii, ktorá je zodpovedná za jednoznačnú identifikáciu voliča a zabezpečenie tajnosti hlasovania.

V prípade elektronického hlasovania je kľúčové zabezpečiť, aby mohli hlasovať len oprávnení voliči. Občiansky preukaz môže byť použitý na overenie identity voliča, ale je potrebné zabezpečiť, že tento občiansky preukaz nepoužíva niekto iný na hlasovanie. Aj keď sa voliči identifikujú občianskym preukazom, stále existuje riziko, že niekto neoprávnene získa cudzí občiansky preukaz a môže tak hlasovať za inú osobu. Pri elektronických voľbách jednoducho nevieme zabezpečiť, že volič je skutočne občanom, ktorý aj voľby vykonáva. Spomeňme si na prípady v niektorých obciach, kde voliči dostali za hlasovanie podľa pokynov iných finančnú odmenu. Tento proces by mohol byť elektronickým systémom ešte viac zjednodušený, čo by len podporilo šírenie podobných praktík. Stačí prísť na konkrétne miesto, vyzbierať občianske preukazy, odvoliť a vrátiť občiansky preukaz majiteľom aj s drobným úplatkom.

Hlasovanie zo zahraničia

Tento problém sa týka aj hlasovania zo zahraničia. Ani v tomto prípade nevieme zabezpečiť pravosť totožnosti voliča. Ak je jednoznačná identifikácia voliča prioritou, potom možno elektronické hlasovanie treba zvážiť spolu s hlasovaním poštou zo zahraničia. Ak je však požiadavka na jasnú identifikáciu voliča menej prísna, elektronické hlasovanie by sa mohlo potenciálne implementovať pomerne rýchlo.

Otázka zavedenia elektronického hlasovania na Slovensku predstavuje viaceré výzvy. Technologické pokroky ponúkajú sľubné riešenia pre bezpečné voľby, no obavy z manipulácie s výsledkami stále pretrvávajú. Procesné nuansy elektronického hlasovania kladú otázky ohľadom overenia totožnosti voliča a rizika zneužitia. Je nevyhnutné zvážiť výhody efektívnejších procesov v porovnaní s rizikami spojenými s elektronickými volebnými systémami. Bez ohľadu na zvolený prístup je dôležité zabezpečiť ochranu údajov a viacúrovňové overenie identity na zachovanie dôveryhodnosti demokratického procesu.

Ivan Kotuliak Od decembra 2019 som dekanom FIIT STU. Som tiež odborným zástupcom SR pre European Blockchain Partnership pri EK a slovenským zástupcom Information for All programu Slovenskej Komisie UNESCO. Doktorát som získal od Univerzity vo Versailles v odbore informatika, ako aj od FEI STU v odbore telekomunikácie. Od r. 2002 pracujem na pozíciách výskumného pracovníka, neskôr odborného asistenta a od r. 2010 docenta a prodekana fakulty. Moja výskumná orientácia zahŕňa výkonnosť komunikačných sietí, architektúry NGN sietí, mobilné a bezdrôtové siete. V poslednej dobe sa zameriava na Blockchain a Siete pre doručovanie obsahu CDN, kde som spoluautorom štandardu ETSI, ako aj na Softvérovo definované siete (SDN). Kontakt: [email protected]