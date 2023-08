Podľa všetkého pôjde o jeden z najočakávanejších vstupov na burzu (tzv. IPO) tohto roka. Technologická firma Arm Holdings sa pripravuje na tzv. primárnu ponuku akcií na americkej burze Nasdaq. V tomto prípade ale nepôjde o uvedenie nejakej „rýchlokvasenej“ IT firmy na parket, ale o spoločnosť s viac ako 30-ročnou históriou, ktorá hrá zásadnú rolu v segmente vývoja a výroby procesorov. Práve to je dôvod, prečo tento vstup na burzu môže prekresliť mapu investícií do technologického priemyslu.

Neodmysliteľná súčasť riešení pre mobilné zariadenia

Arm Holdings patrí medzi celosvetovo uznávané spoločnosti v oblasti IT a je priekopníckou firmou v segmente vývoja polovodičov a príslušného softvéru. Firma so sídlom v anglickom Cambridge vznikla v roku 1990 a v posledných desaťročiach jej patrila kľúčová rola pri vývoji modernej výpočtovej techniky. Vyvíjané procesory (CPU) Arm sa medzičasom stali neodmysliteľnou súčasťou smartfónov, tabletov a takzvaných embedovaných systémov. Arm je veľmi úspešná firma vo vývoji a výrobe čipov v energeticky nenáročnom a úspornom dizajne.

Inak povedané, vyvinuté riešenia zabezpečili procesorom Arm osobitnú pozíciu, pokiaľ ide o využitie v mobilných zariadeniach, v ktorých je kľúčová kombinácia životnosti batérie, výkonu procesora a energetickej úspornosti pre dlhšiu výdrž na jedno nabitie. Procesory na báze riešení od firmy Arm sa tak v priebehu rokov stali dominantnými v segmente mobilných a embedovaných systémov. Arm pritom vždy mal ambíciu presahovať hranice segmentu samotných čipov a pridával k ich vývoju aj softvérové nástroje a ďalšie inovácie. To je ďalší diel skladačky, ktorá robí akcie firmy Arm pri jej vstupe na burzu atraktívnymi.

Má technologické portfólio SoftBank výrazný potenciál v AI?

V roku 2016 sa vlastníkom firmy Arm stala japonská investičná skupina SoftBank Group. Tá pred časom usúdila, že nastal ten správny čas pre vstup na burzu. Vedenie sa netají výrazným optimizmom a hovorí, že rast firmy Arm bude do budúcnosti exponenciálny, a to vďaka prudkému nárastu segmentu umelej inteligencie (AI). Generálny riaditeľ SoftBank Masayoshi Son urobil zo spoločnosti Arm ústredné aktívum technologického investičného portfólia SoftBank v segmente umelej inteligencie. Celkovo má SoftBank investovaných až 85 percent aktív do zahraničných firiem podnikajúcich v AI, pričom Son sa roky snaží synergicky napojiť všetky firmy na hlavný klenot koncernu – spoločnosť Arm.

Samozrejme, na trhu sa ozývajú aj skeptické hlasy, ktoré nevidia Arm ako kľúčového hráča v oblasti AI a pochybujú o tom, že by portfólio SoftBank malo avizovaný potenciál zohrať vedúcu rolu v rozvoji celého segmentu umelej inteligencie. To však nič nemení na tom, že predbežný záujem o kúpu akcií Arm je vysoký a záujemcami nie sú len klasickí investori, ale aj mnohí technologickí giganti.

Záujem o Arm je veľký, objem akcií v IPO však bude obmedzený

Konkrétne sa o akcie Arm Holdings zaujímajú najväčšie technologické firmy sveta vrátane Apple, Amazon, Intel, Nvidia, Alphabet, Microsoft, Samsung Electronics a TSMC. SoftBank v tejto situácii čelí dileme, akú časť akcií pri IPO vyčleniť pre svojich technologických klientov. Na jednej strane je snaha materskej firmy zachovať nezávislosť Arm v segmente vývoja čipov. Ak by niektorý z gigantov získal cez IPO väčší podiel ako jeho konkurenti, mal by konkurenčnú výhodu na trhu a zároveň s ňou aj neúmerný vplyv.

Polovodiče od Arm sú však dnes kľúčové pre vyše 260 technologických spoločností, ktoré ročne vyrobia vyše 30 miliárd čipov pre veľkú paletu elektronických zariadení. Silnejšia pozícia jedného klienta voči inému by potenciálne mohla spôsobiť firme Arm problém tým, že by ohrozila jej pozíciu univerzálneho obchodného partnera. SoftBank Group preto hovorí, že vyčlení pre IPO len 10 percent akcií. Každopádne, vysoký záujem technologických firiem o akcie firmy Arm je pre jej majiteľa viac ako dobrým znamením.

Akcie SoftBank po prudkom páde postupne stúpajú

Aj keď SoftBank má v portfóliu firmu Arm ako skutočný klenot, na hodnote jej akcií sa to zásadne neprejavuje. SoftBank vstúpila na japonskú burzu cenných papierov v januári 2000 s veľkým úspechom, keď jej akcie v priebehu krátkeho času narástli o 140 percent na cenu tesne pod 13 000 jenov (JPY). Následne však prišiel pád a akcie sa potom dlhé roky obchodovali za zlomok pôvodnej ceny na úrovni 300 jenov. Až výrazne neskôr začali opäť rásť a aktuálne sa cena za akciu dostala na úroveň 6 600 jenov. To je stále o polovicu menej ako krátko po vstupe na burzu pred takmer štvrťstoročím.

Zdroj: Google Finance Pohyb akcií SoftBank za posledných päť rokov. Cena je v japonských jenoch (1 USD = 145,59 JPY)

Perspektívnosť akcií preverí IPO

Ak vstup firmy Arm na burzu dopadne očakávaným úspechom a o akcie sa „pobijú“ giganti ako Apple, Amazon, Microsoft a ďalší, pôjde o skvelú správu akcie Arm aj SoftBank. Je logické čakať, že silný štart Arm na burze sa pozitívne odrazí aj na hodnote akcií jej materskej firmy SoftBank. Aj keď si na IPO ešte budeme nejaký čas počkať, zdajú sa byť akcie SoftBank už dnes investične atraktívne. Reálny test tohto predpokladu však príde až v mesiacoch po IPO.

Adam Austera Vyštudoval vysokú školu v Nitre, avšak už počas štúdia ho zlákala oblasť obchodovania na kapitálových trhoch. Najskôr obchodoval súkromne, no neskôr sa zamestnal na oddelení dealingu a postupne sa vypracoval až na aktuálnu pozíciu finančného analytika značky Ozios.