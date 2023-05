Téma umelej inteligencie (AI) a zotrvačnosť silného rastu technologických akcií vytvorilo na Wall Street novú bublinu. Stratég Bank of America Michael Hartnett okrem toho tvrdí, že sa zvyšovanie úrokových sadzieb Fedu nemusí skončiť a potvrdil odhodlanie predávať akcie, ak sa index S&P 500 dostane blízko 4 200 bodov. A to je práve teraz.

M. Hartnett sa vlani trafil do predpovede, že obavy z recesie budú motivovať investorov k odchodu z amerických akcií. Aj začiatkom minulého leta odporúčal ústup z trhu, keď bude S&P 500 na hranici 4 200 bodov. Tento vrchol dosiahol index v auguste a následne sa trh výrazne oslabil. Po tohtotýždňovom raste sa index opäť ocitol na tej istej hranici. Viacerým investorom sa zdá, že latka je nastavená už príliš vysoko, aby cez ňu dokázali preskakovať. Lenže pesimizmus mnohých hráčov na trhu bol možno predčasný a medvede začali úradovať príliš skoro.

Záchrancovia rastu

Americkí burzoví prognostici budú hľadať ospravedlnenia za svoje pesimistické scenáre zo začiatku roka. Jedným z dôvodov, prečo výkonnosť indexov vyzerá tak mohutne, je masívny rast zopár technologických gigantov (Meta, Google, Apple, Amazon či Microsoft), ktorí potiahli hore celý trh. Bez ohľadu na všetky hroziace problémy týmto firmám záleží na zdravých financiách a začali šetriť, kde sa dá – od masívneho prepúšťania až po osekávanie neefektívneho biznisu. To investorov presvedčilo.

Keď sa k tomu pridala mantra spájania budúcnosti technologického sveta s umelou inteligenciu, akciový ošiaľ sa opäť stal realitou. Investori vyhnali tento rok akcie Nvidie o 120 percent vyššie, Alphabet vzrástol o 45 a Apple o 35 percent. Akcie Microsoftu sa nachádzajú len osem percent pod svojim historickým maximom. Nikto nezaručuje, že je takýto rast udržateľný, ale malo by to priviesť k zamysleniu tých, ktorí varovali pred prudkým poklesom. Koniec-koncov by mali pravdu – nebyť populárnych piatich „umelointeligentných“ akcií, index S&P 500 by nebol tento rok v pluse osem percent, ale dve percentá v mínuse.

Drahé ale kvalitné