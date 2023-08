Blížiace sa voľby dávajú zaujímavý obraz o krajine. Na základe sofistikovaných sociologických prieskumov politici z billboardov „hovoria“ voličom presne to, čo chcú počuť. Dominujú prázdne frázy o zastavení zdražovania a zvyšovaní dôchodkov. S prvým problémom vysokej inflácie veľa nespraví žiadna vláda. Na štedré penzie zas z dlhodobého pohľadu nie je dosť peňazí.

Napriek tomu nejde o tie najnebezpečnejšie sľuby. Ľudí voliacich proti systému lákajú radikálne politické strany na vystúpenie z Európskej únie a Severoatlantickej aliancie. Odchod zo spoločného trhu by znemožnil lacný export výrobkov s označením Made in Slovakia do zahraničia. Platenie vysokých ciel by viedlo k odchodu mnohých zahraničných firiem. Krajinu by zasiahla vlna firemných bankrotov podobne ako v deväťdesiatich rokoch minulého storočia. Vojenská neutralita malého päťmiliónového národa je čistá utopia. Slovensko nemá ani v rámci aliancie dosť zdrojov na vybudovanie silnej armády.

Odmietanie zmien

„Súčasná politická kampaň je vedená na základe sofistikovaných sociologických modelov. V nich sú zachytené nálady obyvateľstva. Politici v podstate hovoria ľuďom len to, čo chcú počuť, a to ma naplňuje obavami,“ povedal Ivan Mikloš, bývalý politik, ekonóm a riaditeľ inštitútu MESA 10 na diskusnom fóre v Bratislave. Voliči od politikov jednoznačne očakávajú pokračovanie rozdávania peňazí. Opatrenia na zvýšenie ekonomického rastu zaujímajú málokoho. „Zjednodušene, väčšina chce troviť a málokto tvoriť,“ dodal I. Mikloš.

Podľa jeho dlhoročných skúseností ľudia na Slovensku odmietajú zmeny. Ním vedený inštitút sa pred poslednými voľbami zameral na prípravu reformy školstva. V rámci diskusií s aktívnymi politikmi dokonca navrhované zlepšenia získali širokú podporu. Najväčšie ťažkosti nastali až pri samotnej realizácií navrhovaných zmien. Tvrdo proti nim vystúpili predstavitelia univerzít aj zástupcovia študentov a výsledkom bolo prijatie polovičatej reformy.