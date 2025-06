Viac ako polovica Slovákov plánuje minúť na tohtoročnú letnú dovolenku vyššiu sumu ako vlani, pričom 19 percent očakáva výrazný nárast výdavkov, vyplýva z prieskumu pre spoločnosť Home Credit.

„Približne rovnako ako pred rokom plánuje na dovolenku minúť 35 percent Slovákov a ani nie desať percent počíta s nižšími nákladmi,“ priblížil analytik Jaroslav Ondrušek.

Značný je aj vplyv inflácie. Zatiaľ čo pre štvrtinu respondentov zdražovanie nehrá rolu, zvyšných 75 percent plánuje šetriť. Až 22 percent sa uskromní, 17 percent si kúpi lacnejšiu dovolenku a 16 percent nebude nikam necestovať. Ďalší Slováci zvolia kratší pobyt, budú si sami variť alebo sa vyhnú zahraničiu.

Z pohľadu plánovaných výdavkov sa 42 percent Slovákov zmestí do sumy od 500 do 1 200 eur. Osemnásť percent plánuje minúť menej ako 500 eur, zatiaľ čo 13 percent sa pohybuje v rozmedzí od dvoch do štyroch tisíc eur. Ďalšie tri percentá si môžu dovoliť aj dovolenku nad štyritisíc eur.

Až 68 percent respondentov plánuje hradiť dovolenkové výdavky z úspor, 39 percent z bežnej výplaty a päť percent Slovákov si peniaze požičia.

Výhradne na Slovensku plánuje dovolenkovať 20 percent ľudí, 25 percent sa chystá za hranice a 15 percent kombinuje dovolenku doma aj v zahraničí. Zvyšní respondenti ešte nemajú jasno alebo tento rok neplánujú dovolenku vôbec.

Čo sa týka dĺžky pobytov, Slováci doma najčastejšie trávia štyri až šesť dní (53 percent), do zahraničia idú zväčša na týždeň až desať dní (48 percent).