Objem finančných zdrojov v podielových fondoch slovenských správcov dosahuje takmer 12,3 miliardy eur. Samotné zhodnotenie peňazí posledných pár rokov v mnohých prípadoch dosť zaostáva za infláciou. Priemerný slovenský investor tak nedokáže prekonať rast cien. Hlavným vinníkom tohto stavu je konzervatívny prístup, ktorí spočíva v obozretnom investovaní a preferovaní menej výnosných podielových fondov.

Zlý výber

„Najväčšou brzdou, ktorá bráni Slovákom investujúcim v podielových fondoch efektívne zhodnocovať, sú zmiešané fondy, v ktorých majú suverénne najviac peňazí,“ upozorňuje Maroš Ďurik, Investment Advisory Director z Wood & Company. Práve zmiešané fondy v minulosti mnohí finanční agenti vykresľovali ako najrozumnejšie investície. Peniaze v nich sa totiž rozdelia medzi akcie, dlhopisy a pokladničné poukážky. Drobní investori časť svojich úspor vložia do spoločností. Za zvyšné peniaze nakúpia dlhy štátov. Výsledkom takto rozloženého rizika má byť takmer istý zisk. Vo finančnom svete málokedy v priebehu jedného roka padnú ceny akcií aj dlhopisov. Výnimkou potvrdzujúcou pravidlo bol práve rok 2022.

Hodnotiť výkonnosť podielových fondov z pohľadu jedného roka nemá zmysel. Ide totiž o dlhodobý proces. Lenže zmiešané fondy sa ako menej dobrá voľba javia aj pri hodnotení výnosu od začiatku roka 2017 do konca júna 2023. Za šesť a pol roka dosiahla inflácia súhrnnú hodnotu 40,5 percenta. V tom istom období sa peniaze v zmiešaných fondoch kumulovane zhodnotili len o 5,4 percenta. Prudký rast cien dokázali poraziť jedine akciové fondy. V nich od 1. januára 2017 do 30. júna 2023 prišlo ku kumulovanému zhodnoteniu peňazí o 52,6 percenta.

Priemerný klient prostredníctvom banky vloží do zmiešaného fondu 5-tisíc eur. O šesť a pol roka neskôr má na účte 5 270 eur. Keby rovnakú sumu investoval do akcií, tak bude mať na účte 7 630 eur a výberom slabšie zarábajúceho podielového fondu sa zbytočne obral o možnosť zarobiť 2 360 eur. Slabé zisky zmiešaných fondov sú zarážajúce. Majú sa v nich totiž nachádzať aj vysoko ziskové akcie. „To indikuje, že v zmiešaných fondoch majú akcie len malý podiel. Odhadom dvadsať percent. Prípadne sa trhový výnos plnohodnotne neprenáša do peňaženiek investorov. Dôvodom môžu byť rôzne poplatky,“ dodáva M. Ďurik.

Index slovenského investora