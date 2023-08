Pre priemerne zarábajúceho človeka je pravidelné investovanie jednou z mála šancí zarobiť veľké peniaze. Každý mesiac vloženú sumu v priebehu dekád razantne zhodnotia úroky z úrokov. Teoreticky človek investujúci mesačne sto eur bude mať o päťdesiat rokov pri priemernom ročnom výnose šesť percent na účte niečo nad 300-tisíc eur.

Lenže v slovenskej ekonomike po zmene režimu málokto rozumel finančným trhom. Vlajkovou loďou domáceho investovania sa mal stať druhý pilier. Sporenie na dôchodok prostredníctvom investovania na finančných trhoch malo bežným ľuďom zaistiť dostatok úspor v starobe. V realite je mnoho ľudí po odchode na penziu dosť sklamaných.

Rozdiel v zhodnotení vyše 11-tisíc eur

Druhý pilier na Slovensku existuje už osemnásť a pol roka. Začiatkom augusta v ňom malo takmer 1,8 milióna Slovákov investovaných viac ako 13 miliárd eur. Väčšina majetku je stále v najslabšie zarábajúcich dlhopisových fondoch. Začiatkom augusta 2023 išlo o sumu 6,88 miliardy eur. V indexových je 5,06 miliardy eur, v akciových 943,7 milióna eur a v zmiešaných 160,5 milióna eur

Ak by hypotetický sporiteľ zarábal vždy priemernú mzdu a v druhom pilieri bol od jeho založenia, na konci júna 2023 by mal nasporených 14 430 eur, pokiaľ by bol po celý čas v najúspešnejšom dlhopisovom fonde, ktorého priemerná výkonnosť od založenia je 1,77 percenta ročne. Ak by viac riskoval a bol v akciovom a neskôr v indexovom fonde, nasporených by mohol mať až 26 034 eur. Hypotetický príklad sme počítali na základe priemernej ročnej výkonnosti MSCI World Index od jeho založenia, čo je 7,04 percenta. Tento index kopírujú viaceré indexové fondy.

Zlým výberom fondu sporiteľ v druhom pilieri teda zbytočne prišiel o 11 604 eur. Tieto straty budú v najbližších rokoch ešte narastať. Bývalý minister práce Milan Krajniak (Sme Rodina) síce v rámci reformy schválil postupný presun do indexových fondov, ale v snahe zabrániť stratám z predajú dlhopisov, dal na to dôchodkovým správcovským spoločnostiam čas až do roku 2026. Pri pohľade na aktuálne výnosy nemuselo ísť o najlepšie rozhodnutie. Indexové fondy od začiatku roka zhodnotili peniaze ľudí v rozmedzí od 10,9 percenta do 13,0 percenta. Zisky dlhopisových sa pohybujú od jedného do 2,6 percenta. Jeden dlhopisový fond dokonca eviduje stratu 1,2 percenta.

Zlé načasovanie