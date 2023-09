Do malých modulárnych reaktorov (SMR, small modular reactor) vkladajú viacerí odborníci na jadrovú energetiku veľké nádeje. V porovnaní s konvenčným jadrovým reaktorom je SMR menší a výhodou je, že ho možno budovať ako skladačku z jednotlivých komponentov. „SMR sú pokročilé jadrové reaktory s výkonom 300 megawattov (MW) na blok, čo je asi jedna tretina výrobnej kapacity tradičných jadrových reaktorov“, uvádza Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (IAEA). Za jednu z výhod označuje práve modulárnosť, čo znamená, že systémy a komponenty SMR sa zmontujú vo výrobe a následne sa môžu ako celok prepraviť na miesto inštalácie.



Hľadajú sa lokality, preverujú náklady

Na to, aby sa určila vhodná lokalita, kde môžu v budúcnosti stáť SMR sa sústreďujú štúdie realizovateľnosti. Slovensko začiatkom septembra získalo v rámci projektu Phoenix grant na financovanie takejto štúdie.

Ako potvrdili Slovenské elektrárne, do medzinárodnej súťaže o grant sa zapojilo 17 krajín. Okrem Slovenska uspelo Česko a Poľsko. Pre Slovensko má ísť o grant vo výške dvoch miliónov eur so spolufinancovaním v sume pol milióna eur. Podľa generálneho riaditeľa Slovenských elektrární Branislava Strýčka to znamená, že Slovensko sa priblížilo k výstavbe SMR. „Budú doplnením nášho energetického mixu s cieľom zabezpečiť dostatok energie a chrániť životné prostredie.“

Na rozvoji podmienok podpory možnej budúcej výstavby SMR na Slovensku sa prednedávnom dohodli signatári memoranda, ktorými sú Slovenské elektrárne, Ministerstvo hospodárstva SR, U.S. Steel Košice, Slovenská elektrizačná prenosová sústava, Výskumný ústav jadrovej energetiky, Úrad jadrového dozoru a Slovenská technická univerzita v Bratislave.

V štúdii, na ktorú Slovensko získalo grant, sa bude posudzovať, v ktorých lokalitách by v budúcnosti malý modulárny reaktor mohol stáť. V návrhoch sa objavuje päť lokalít. Dve sú v jadrových elektrárňach Jaslovské Bohunice a Mochovce. Ďalej sa zvažujú aj oblasti tepelných elektrární Nováky a Vojany a tiež areál oceliarne U.S. Steel.

Budúcnosť malého modulárneho reaktora je však beh na dlhé trate. Len prieskumné práce vo vybraných lokalitách môžu trvať približne päť rokov.

Reakcia na rastúci dopyt po elektrine