Slovenský realitný trh zamrzol. Počet predaných bytov a domov rapídne klesá. Podobne je to aj pri hypotekárnych úveroch, ktoré čaká do konca roka ďalšie mierne zdraženie. Ako trend klesajúcich cien nehnuteľností ovplyvní predajnosť a čo prinesú nasledujúce mesiace, to pre TREND prezrádza projektový manažér pre reality spoločnosit Finportal Michala Kubíka.

Priblížili by ste mieru poklesu hodnoty bytov oproti minulému roku podľa regiónov?

Regióny, kde zaznamenávame najvyššie poklesy cien, sú Banskobystrický, Prešovský, Košický a Trenčiansky kraj. V týchto oblastiach je pokles oproti vrcholu cien z leta 2022 v priemere až okolo 25 percent. V ostatných regiónoch môžeme hovoriť o poklese v priemere okolo 15 percent.

Aké je tempo znižovania cien všetkých typov bytov?

Tempo znižovania cien starších bytov nezávisí až tak na type nehnuteľnosti, teda či porovnávame ceny jednoizbových alebo trojizbových bytov, ale skôr na to vplýva lokalita. Viac-menej klesajú rovnako rýchlym percentuálnym tempom. Najrýchlejšie však klesajú reálne ceny nehnuteľností v menších mestách v pôvodnom stave, prípadne v stave, ktorý si vyžaduje rekonštrukciu. Celkovo najviac klesajú ceny veľkometrážnych nehnuteľnosti a veľkých rodinných domov, ktoré si vyžadujú rekonštrukciu a majú vysokú energetickú spotrebu. Týka sa to najmä malých miest, prípadne dedín na strednom a východnom Slovensku.

Od čoho najviac závisí intenzita zlacnenia nehnuteľností?

Celkový pokles cien v jednotlivých regiónoch, ako aj v hlavnom meste Slovenska, veľmi závisí od lokality a stavu nehnuteľnosti. Nejde len o pokles cien, ale aj o znížený, dnes už takmer nulový dopyt po nehnuteľnostiach. Najmä ak ich stav si vyžaduje rozsiahlu rekonštrukciu a nachádzajú sa v menej kvalitných a občiansky vybavených lokalitách. A to bez ohľadu na to, či ide o lokality v hlavnom meste alebo v menších mestách či regiónoch, kde je navyše nižšia priemerná mzda.

Málo sa spomínajú štvorizbové byty. Opísali by ste situáciu s nimi?