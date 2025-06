V snahe o obnovu americkej výroby sa často skloňuje potreba oslabiť dolár, aby sa zvýšila konkurencieschopnosť amerických výrobkov. No príklad Švajčiarska naznačuje, že silná mena nie je prekážkou ekonomického úspechu – práve naopak.

Švajčiarsky frank je už desaťročia najsilnejšou menou sveta. Ekonomika si pritom zachováva silný exportný sektor – vývoz tvorí až 75 percent HDP a takmer dve percentá svetového exportu. To odporuje často opakovanej téze, že silná mena znižuje konkurencieschopnosť krajiny tým, že zdražuje exportované tovary. Švajčiarsko namiesto toho dokazuje, že vysoká kvalita a technologická náročnosť môžu prevážiť nad kurzovou výhodou.

Švajčiarska ekonomika sa už roky radí medzi najinovatívnejšie na svete, uvádza Financial Times. V rebríčkoch OSN je dlhodobo lídrom nielen v investíciách do výskumu a vývoja, ale aj v návratnosti týchto investícií. Vzdelávací systém je úzko prepojený s praxou a podnikateľským prostredím, čo vytvára podmienky pre vysokú produktivitu.

Krajina generuje viac ako 100 dolárov HDP na každú odpracovanú hodinu – najviac spomedzi 20 najväčších svetových ekonomík. Viac než 99 percent švajčiarskych firiem sú malé a stredné podniky, no veľkú časť vývozu zabezpečujú globálne spoločnosti – od farmaceutických gigantov po výrobcov luxusného tovaru.

Podľa Growth Lab Harvardovej univerzity má Švajčiarsko najzložitejšiu exportnú štruktúru spomedzi vyspelých krajín – teda produkty, ktorých výroba si vyžaduje vysokú úroveň odbornosti a technologickej vyspelosti. Jeho výrobky siahajú od čokolád a hodiniek až po liečivá a chemikálie, čím sa vyvracia mýtus, že silné meny ničia priemysel. Výrobný sektor predstavuje 18 percent švajčiarskeho HDP – jedno z najvyšších čísel medzi rozvinutými krajinami.

Jediným výraznejším slabým miestom švajčiarskej ekonomiky je rast súkromného dlhu ako podielu na HDP. Na rozdiel od USA či niektorých európskych krajín však nemá problém so „zombie firmami“, ktoré si nevedia zarobiť ani na úroky z dlhov.

Frank dlhodobo posilňuje, bez ohľadu na to, či dolár rastie alebo klesá, alebo či je svetová ekonomika v recesii či oživení. Švajčiarsko tak ponúka dôležitú lekciu pre krajiny ako USA: lacná mena nenahradí pevné základy silného priemyslu.

Spoločná európska mena má tiež ambíciu zosilnieť. Prezidentka Európskej centrálnej banky Christine Lagardová nedávno naznačila, že meniace sa geopolitické prostredie predstavuje príležitosť, ako môže euro získať väčší medzinárodný význam. V čase, keď americký prezident Donald Trump zavádza clá voči spojencom aj konkurentom, rastie neistota okolo dolára.

„Multilaterálna spolupráca sa nahrádza mocenskými hrami. A spochybňuje sa aj samotný základ systému – dominantná úloha dolára,“ uviedla Ch. Lagardová podľa CNBC. Euro, ktoré tvorí približne 20 percent svetových devízových rezerv, výrazne zaostáva za dolárom s podielom takmer 60 percent. No podľa Ch. Lagardovej môže euro tento rozdiel postupne znižovať, ak Európa prijme správnu kombináciu politík.

Silnejšie postavenie eura by prinieslo viaceré výhody – nižšie náklady na financovanie pre štáty eurozóny, menšiu zraniteľnosť voči výkyvom výmenných kurzov a ochranu pred sankciami či politickým nátlakom zo strany iných veľmocí. „Jednoducho povedané, umožnilo by to Európe lepšie si riadiť vlastný osud,“ vyhlásila.