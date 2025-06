Keď americkí prezidenti necestujú lietadlom Air Force One alebo vrtuľníkom Marine One, prepravujú sa v prezidentskej limuzíne s prezývkou „The Beast“ (Beštia). Toto luxusné vozidlo váži necelých desať ton a je vybavené pokročilými bezpečnostnými a komunikačnými systémami. Najnovší model vošiel do služby počas prvého mandátu amerického prezidenta Donalda Trumpa v roku 2018 a údajne stál zhruba 1,5 milióna dolárov.

Zdroj: Getty Images Obrnená limuzína amerického prezidenta Donalda Trumpa s prezývkou Beštia

Hoci „Beštia“ dizajnom pripomína predĺženú verziu modelu Cadillac XT6, podvozok auta pochádza z nákladného vozidla Chevrolet Kodiak, ktoré vyrába General Motors. Limuzína má kapacitu sedem osôb.

Vozidlo je obrnené, nepriestrelné, odolné voči výbuchom a utesnené tak, aby odolalo aj biochemickým útokom. Podrobnosti o bezpečnostných prvkoch limuzíny zostávajú prísne utajené. Vozidlo ale disponuje nočným videním, systémom na vystreľovanie slzného plynu a kľučkami, ktorými môže prechádzať elektrický prúd.

Business Insider odhaduje, že sklá sú hrubé približne 7,5 centimetra a pancierovanie zhruba 20 centimetrov. „Beštia“ je vybavená aj lekárskymi potrebami vrátane chladničky s krvnou skupinou prezidenta. Jej zabezpečený komunikačný systém umožňuje odoslanie spúšťacích kódov pre jadrové zbrane.

„Beštia“ cestuje s D. Trumpom všade. Podľa americkej tajnej služby prepravujú prezidentské limuzíny počas služobných ciest vojenské nákladné lietadlá, napríklad typu C-17.