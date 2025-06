Žijeme vo svete, v ktorom sa dekády dejú v týždňoch, tradičné hospodárske modely stratili tempo. AI, biotechnológie a blockchain prekresľujú mapu nákladov – a voči týmto zmenám nie je imúnne žiadne odvetvie. „Firmy aj vlády si musia predstaviť radikálne odlišnú budúcnosť,“ upozorňuje v exkluzívnom rozhovore pre TREND Amin Toufani, inovátor zo Silicon Valey.

Pripomína, že technologické prevraty počas dejín často sprevádzali spoločenské otrasy. Podľa neho aj dnes, v čase nástupu umelej inteligencie, existuje riziko, že ľudia, ktorí sa cítia zatlačení do kúta, siahnu po násilných riešeniach. Aj preto je nevyhnutné, aby spoločnosť cielene rozvíjala svoju schopnosť adaptácie. V rozhovore tiež približuje, ako by mali postupovať firmy aj jednotlivci a v čom vidí obrovský potenciál Slovenska.

AI, biotechnológie, blockchain – ako zrýchľovanie vývoja týchto technológií pretvára základné princípy ekonomických systémov?

To, na čo nie sme pripravení, je technologická deflácia. Je to jav, ktorý len málo ekonomických systémov zohľadňuje vo svojich modeloch. Všetko spojené s uvedenými technológiami naznačuje, že veci budú rýchlejšie, lacnejšie a dostupnejšie.

Ak bude technologická deflácia zásadným faktorom, čo bude nasledovať?

Otázka, ako zachytiť hodnotu vo svete, kde všetko zlacňuje, je mimoriadne zaujímavá a ekonómovia sa ňou zatiaľ seriózne nezaoberali.

Najväčším rizikom je, že neuvažujeme dostatočne vo veľkom. Vstupné faktory – či už pre produkciu alebo tvorbu hodnoty – sa zrýchľujú, zlacňujú, stávajú sa dostupnejšími a čoraz viac automatizovanými. Preto je nevyhnutné rozmýšľať vo väčších dimenziách. Nezáleží na tom, na čo sa dnes vaša firma zameriava – musíte premýšľať v 10-krát, 100-krát väčšom rozsahu. Zároveň mnohé organizácie budú v novej realite čeliť narušeniu svojho fungovania.

V akom zmysle?

Súčasní príjemcovia ekonomickej renty – teda organizácie, ktoré dnes prinášajú hodnotu – nebudú nadšení z toho, že ich niekto iný nahrádza. To povedie k tlaku na tvorbu politík, ktorých cieľom bude brániť vzniku nových hráčov, startupov a inovatívnych iniciatív – dokonca aj zo strany veľkých firiem. Tento zápas o ochranu existujúcich pozícií bude v nadchádzajúcom období dominovať. Ekonomiky, ktoré umožnia etablovaným hráčom brániť inováciám, zaostanú.

Bude to jedna z hlavných výziev. Ľudia robia to, čo kedysi robili firmy. Firmy preberajú úlohy, ktoré kedysi zastávali vlády. A teraz musia vlády medzi sebou konkurovať – po prvý raz ako podniky.

To je pravdepodobne najväčšia zmena paradigmy popri technologickej deflácii: prostredie hospodárskej politiky musí byť konkurenčné. Musí súťažiť, a na to je nevyhnutné podporovať nie etablovaných hráčov, ale „narušiteľov“, ktorí prinášajú skutočné inovácie.

V prednáške ste uviedli, že nie sme pripravení na obmedzenie vlastníctva áut. Pre Slovensko je automobilový priemysel mimoriadne dôležitý. Ktoré sektory v priebehu nasledujúcich piatich rokov prejdú najvýraznejšou transformáciou v dôsledku technologických zmien?

Nemyslím si, že existuje odvetvie, ktoré by bolo imúnne voči týmto dynamikám. Transformácia sa bude týkať všetkých sektorov a odvetví.

Aké očakávania máte spojené s automotive priemyslom v EÚ v priebehu nasledujúcich rokov? Aj v porovnaní s USA?

Myslím si, že bez ohľadu na odvetvie – hoci sa môžeme viac sústrediť na automobilový priemysel – uvidíme čoraz viac hráčov, ktorí budú spotrebiteľovi prinášať extrémnu pridanú hodnotu. A zdôrazňujem slovo „extrémnu“, pretože takýto spôsob prekonávania očakávaní mení pravidlá súťaže. Bežná konkurencia sa v takom prostredí stáva prakticky nemožnou.

Domnievam sa, že len malý počet výrobcov áut dnes dôkladne analyzuje budúcnosť pomocou metód ako retrospektívne modelovanie či tzv. red teaming – teda simulovanie narušenia vlastného biznisu. Nepýtajú sa, ako bude vyzerať blízka budúcnosť, v ktorej nový alebo existujúci hráč bude mať k dispozícii tisíce AI zamestnancov a bude inovovať rýchlosťou, ktorú sme si ešte pred pár rokmi nevedeli ani predstaviť.

Ako takýto hráč využíva technologickú defláciu na to, aby spotrebiteľovi dodal extrémnu hodnotu? Toto je otázka, ktorú si dnešné automobilky musia začať klásť, ak chcú zostať relevantné.

Čo môžu robiť prakticky?

V praxi to znamená, že aj keď ste najlepší výrobca áut v konvenčnom zmysle, môžete byť v budúcnosti úplne nerelevantní. Práve preto je dôležité uprednostniť retrocasting pred tradičnou prognostikou.

Forecasting vychádza zo súčasnosti a projektuje vývoj smerom do budúcnosti – čo je síce bežné, ale často nepresné. Retrocasting naopak vychádza z predstavy budúceho stavu a spätne modeluje, aké kroky k nemu museli viesť.

Uvediete to na príklade?

Realita je taká, že smerujeme k masívnemu narušeniu automobilového priemyslu – nielen k dočasným výkyvom v dopyte.

Ak sa autonómne vozidlá stanú bežnou súčasťou života a spotrebitelia si namiesto vlastníctva zvolia iný prístup, radikálne zmenia počty áut, ktoré budeme potrebovať. Možno sme už veľmi blízko k tzv. „peak automotive“ – teda bodu, keď dosahujeme maximálny počet vozidiel v prevádzke. Ak budú autá jazdiť samé a budú dostupné na požiadanie, potreba vlastniť auto zanikne.

Preto je kľúčové uvažovať cez optiku alternatívnych scenárov a spätne ich premietať do súčasnosti. Len tak sa vyhneme tomu, že budeme nadmerne reagovať na aktuálny stav a jeho zotrvačnosť. To je totiž jeden z najväčších problémov súčasného strategického myslenia – predpokladať, že aktuálny vývoj bude pokračovať rovnakým tempom. V prípade výrazných zmien to takmer nikdy neplatí.

Priemyselná politika EÚ je výrazne regulovanejšia ako napríklad v USA, kde je model flexibilnejší a viac riadený trhom. Ktorý model považujete za efektívnejší z dlhodobého hľadiska? Môže európsky prístup brzdiť technologický pokrok alebo skôr prispievať k jeho udržateľnosti?