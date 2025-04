Európska únia stráca konkurencieschopnosť a Slovenská republika s ňou. Vysoké ceny energií, prehnaná regulácia a chybné stratégie oslabujú priemysel, varuje Robert Spišák, viceprezident Republikovej únie zamestnávateľov. Upozorňuje, že európske zelené politiky nezohľadňujú realitu globálneho trhu a ak sa nezmení prístup, EÚ bude v technologickom a hospodárskom závese za Áziou aj Amerikou.

Keď vlády vyčerpajú všetky zlé možnosti, začnú robiť správne veci. Kde v rámci tejto vety vidíte súčasný postoj Európskej únie k priemyslu?

Myslím si, že vlády ešte nezačali robiť tie správne veci a Európska únia (EÚ) tiež nie. Možno okrídlene by sa dalo povedať podobne podľa toho známeho prejavu Václava Havla po ´89, kedy v novoročnom prejave vyslovil, že naša zem „nevzkvétá“. Žiaľ, musíme povedať, že ani EÚ, a v rámci nie je ani Slovensko „nevzkvétá“ a náš priemysel a celá naša ekonomika stratila konkurencieschopnosť v porovnaní s inými oblasťami sveta, či už hovoríme o Ázii alebo Amerike. Žiaľ, nič nenasvedčuje tomu, že by sa išli udiať kroky, ktoré by tento neutešený stav mohli zvrátiť.

Aké faktory spôsobili neutešený stav EÚ? Aké hlavné faktory to ovplyvnili? Sú to ceny energií, dôsledky Green Dealu alebo niečo ďalšie?

Všetky tie veci, ktoré ste zmienili, sú zdrojom straty konkurencieschopnosti. V strategických materiáloch EÚ, ktoré boli prednedávnom zverejnené, vrátane kompasu konkurencieschopnosti, žiaľ, hneď v prvých odsekoch sa objavuje séria neprávd. Keď ich pomenujeme pravým menom, tak zistíme, kde sú zdroje zaostávania.

Konkrétne?

Európa v súčasnosti nemá dostatok kvalifikovanej pracovnej sily. V Európe už nie je cnosťou podnikanie a snaha vlastným úsilím sa dobývať k svojmu šťastiu. Výnosnosť kapitálu je lepšia v mnohých oblastiach v iných sektoroch sveta než v EÚ.

Jeden z hlavných dôsledkov Green Dealu je, že náklady na energie sú v EÚ väčšie ako v iných častiach sveta, a preto mnohé oblasti priemyslu ako oceliarstvo, chemický priemysel, utekajú z Európy. No a súbeh týchto neutešených skutočností spôsobuje zaostávanie Európy.

Konkurencieschopnosť, to nie je len politicky výraz alebo niečo neuchopiteľné. Jednoducho, budeme sa mať presne tak dobre, aká bude naša produktivita práce, koľko vyrobíme, toľko budeme môcť stroviť či rozdeliť.

Ostatné oblasti sveta nás dobiehajú a predbiehajú aj pokiaľ ide o to bohatstvo a úroveň kvality života, ak ju meriame práve týmito hospodárskymi ukazovateľmi.

Ak ste spomenuli nepravdy v európskych dokumentoch, skúsme to rozobrať podrobnejšie.

Ide o to, že sú zle pomenované niektoré východiská. Materiál EÚ hovorí, že Európa má dostatok podnikateľov, že je tu právny štát, že je tu množstvo kvalifikovanej pracovnej sily, že kapitál tu má dobré zhodnotenie. No, žiaľ, mnohé z toho už nie je pravda.

Kým si nepomenujeme správne východiská, tak nemôžeme nájsť správne riešenie. To platí v politike, biznise a koniec-koncov aj v osobnom živote.

Clean Industrial Deal teda opäť neprináša žiadne reálne riešenia?