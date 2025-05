"Transakčná daň je ďalším príkladom „tichej kanibalizácie“ stredných podnikov. Zatiaľ to zvládneme, ale znižuje to našu konkurencieschopnosť. Peniaze, ktoré by sme dnes investovali do inovácií, zajtra odvedieme štátu. Za päť rokov je to suma, z ktorej mohol byť moderný stroj," Zvyšujúce sa náklady, generačná výmena či nedostatok pracovnej sily. O výzvach slovenských aj nemeckých podnikov hovorí predseda predstavenstva Žilinskej regionálnej komory SOPK Pavol Vitek.

Nemecko je dlhodobo najvýznamnejší obchodný partner Slovenska. Prezident Spolkového zväzu nemeckého priemyslu Siegfried Russwurm však už vlani v rozhovore pre TREND povedal, že Nemecko je v bode zlomu – buď sa opäť nasmeruje k rastu, alebo ho čaká prepad. Ako dnes vnímate podnikateľské prostredie v Nemecku v porovnaní so Slovenskom?

Nemecko je skutočne vo vážnej situácii. Nedá sa to povedať plošne pre všetky firmy, pretože máme partnerov, ktorým sa stále veľmi darí, ale zároveň aj takých, ktorí zaznamenávajú citeľný pokles odbytu. V nemeckom prostredí sa dnes často skloňuje slovo kurzarbeit.

Energetické náklady sú veľkým bremenom pre mnohé nemecké firmy. Po odstavení jadrových elektrární sa viaceré podniky sťažujú na rast cien a uvažujú o presune výroby. Podľa prieskumu Nemeckej priemyselnej a obchodnej komory až 35 percent oslovených priemyselných podnikov označilo znižovanie nákladov za hlavný dôvod na presunutie výroby do zahraničia. Čo dnes v Nemecku podľa vás prestalo fungovať oproti minulosti?

Tento energetický problém je značný, najmä pre veľké podniky. V prípade stredných podnikov, s ktorými pracujem najčastejšie, sú dve hlavné témy – odbyt a pracovná sila. Dopyt klesol a zároveň je dnes veľmi ťažké nájsť kvalifikovaných zamestnancov. Generačná výmena prebieha rýchlo, odchádzajú silné povojnové ročníky, ktoré zároveň ešte stále pracujú. Import kvalitnej pracovnej sily sa Nemecku nedarí.

Ak sa pozrieme širšie, na región V4, ako hodnotíte podnikateľské prostredie naprieč týmito krajinami?

Poľsko nám ušlo dopredu, a to veľmi výrazne. Poľsko kedysi sprevádzali predsudky o nekvalite, ale to je dnes minulosť. Poľsko musíme prestať vnímať ako konkurenciu, ktorá nás ohrozuje – práve naopak, je to veľká príležitosť. Môžeme sa od nich veľa naučiť.

V čom teda Poliaci postupovali inak? Je to efektívnejšie čerpanie eurofondov alebo krajina vychádza viac v ústrety podnikateľom?