Ponúkame výber správ z printovej rubriky Slovensko a svet Týždenníka TREND.

Ceny potravín na Slovensku rastú už tretí rok, podľa Štatistického úradu SR boli vo februári 2023, podobne ako v januári medziročne vyššie o 28,6 percenta. K podielu na vine za zvyšovanie cien sa však nepriznáva ani výroba, ani obchod. Obchodné reťazce tvrdia, že zdražovanie spôsobili najmä vonkajšie faktory mimo SR a ony infláciu tlmia v prospech spotrebiteľov.

Podľa výrobcov Slovensko dopláca na nezáujem štátu o podporu potravinárskej výroby. „Ide jednoznačne o infláciu tlačenú zvýšenými nákladmi na všetkých stupňoch agropotravinárskej vertikály vrátane obchodu. Na rastúce ceny potravín dominantne vplývajú ceny energií, palív, kolísavé ceny poľnohospodárskych komodít na burzách, ale aj rast minimálnej mzdy a mzdových príplatkov,“ uviedol viceprezident Zväzu obchodu SR Filip Kasana (na snímke v strede). Obchodné siete združené vo zväze podľa neho vlani upravovali ceny základných potravín výlučne pod vplyvom zvýšenia cien od dodávateľov a nezvyšovali marže.

Skokový nárast cien podľa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory naplno naštartovala vojna na Ukrajine, výkyvy na zahraničných burzách a energetická kríza. „Potravinársky spracovateľský priemysel, ktorý už aj pred vypuknutím covidu v skutočnosti nepatril medzi strategické oblasti záujmu vlády, na tento fakt dopláca. Slovenskí potravinári naďalej nie sú konkurencieschopní na jednotnom európskom trhu,“ uviedla hovorkyňa komory Jana Holéciová.

Veľká noc bude drahšia

Tohtoročné veľkonočné sviatky vyjdú Slovákov oveľa drahšie ako pred rokom. Za nákupy potravín si priplatia štvrtinu, viac zaplatia za jedlo v reštaurácii či dovolenkový pobyt. Naopak, benzín a nafta sú lacnejšie ako vlani, konštatovala analytička Eva Sadovská. Pripomenula, že súčasná rekordná inflácia na Slovensku sa už štyri mesiace drží nad úrovňou 15 percent a jej ťahúňom sú potraviny. „Takéto zdražovanie v praxi znamená, že ak sme vlani urobili pred veľkonočnými sviatkami nákup napríklad za 200 eur, tak tento rok nás vyjde na takmer 256 eur,“ vyčíslila analytička Wood & Company.

Legislatíva získa pravidelný takt

Právne predpisy, ktoré majú vplyv na podnikateľské prostredie, budú účinné len od 1. januára alebo 1. júla príslušného kalendárneho roka. Výnimkami z pravidla, ktoré uzákonila Národná rada SR, budú najmä návrhy vyplývajúce z medzinárodných zmlúv a práva EÚ. Zámer zmeniť legislatívu tak, aby sa zákony s vplyvom na podnikanie prijímali v dostatočnom predstihu a boli účinné k začiatku roka, mala vláda v programovom vyhlásení. Novela, ktorá to pomôže dosiahnuť, bude účinná od 1. mája tohto roka.

Zraniteľné miesta bánk v EÚ

Európska centrálna banka monitoruje široké riziká vo finančnom sektore a v prípade potreby zasiahne. Viceprezident ECB Luis de Guindos priznal, že vo finančnom systéme a v nebankovom finančnom sektore existujú zraniteľné miesta, „ktoré rýchlo rástli a zvyšovali riziko v prostredí nízkych úrokových sadzieb“.

Britský výrobca v Košiciach

Výrobca plastových výliskov Hi-Technology Mouldings Slovakia, s. r. o., presunul výrobu zo širšieho centra Košíc do priemyselného parku pri letisku. Firma pôsobí od roku 2007 ako zahraničné zastúpenie britskej Hi-Technology Group Ltd. Jej produkty sú určené pre odvetvia námornej bezpečnosti, medicínskych prístrojov, elektrotechniky, dopravy, ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci a obrany.

Počet vyrobených áut vo svete sa zvýšil

V minulom roku sa na svete vyrobilo 81,5 milióna osobných a ľahkých úžitkových áut, čo bolo o 5,7 milióna, teda o 7,6 percenta viac ako v predchádzajúcom roku. Oproti maximu z roku 2019 však bola globálna produkcia áut nižšia o 7,1 percenta (6,2 milióna áut). Informoval o tom analytik UniCredit Bank Ľubomír Koršňák na základe údajov Medzinárodnej organizácie výrobcov motorových vozidiel (OICA).

Produkcia áut sa zvyšovala takmer vo všetkých regiónoch – od päťpercentného nárastu v EÚ a Spojenom kráľovstve cez deväť percent v Latinskej Amerike, desať percent v Severnej Amerike a Ázii po 13 percent v Afrike. Výroba klesla len v Rusku – o 64 percent – a na Ukrajine o 80 percent. Zároveň ďalej klesli predaje áut v Európe, a to medziročne o šesť percent na nové historické minimum tesne pod 13 miliónov kusov. Jej produkcia sa vo veľkom vyvážala, prírastky v exporte smerovali najmä na trhy USA a Číny, ale vo zvýšenej miere aj do postsovietskych krajín.

Životná úroveň sa znížila, dlhodobo však priemer EÚ dobiehame

V uplynulých dvoch až troch rokoch, ktoré ovplyvnila pandémia aj energetická kríza, sa životná úroveň na Slovensku znížila viac ako v ďalších štátoch EÚ. Z dlhodobého hľadiska však priemer Únie dobiehame, hoci pomalšie. Uviedol to analytik investičnej platformy Portu Marek Malina. Všíma si najmä ukazovateľ hrubého domáceho produktu v bežných cenách.

„Z úrovne 53,7 percenta v roku 2015 sme sa dostali na 55,8 percenta v roku 2021 a z krajín ako Rumunsko, Maďarsko sa pred nás nedostala žiadna,“ uviedol M. Malina. Dodal, že tempo dobiehania je síce pomalšie než pred krízou v roku 2008, ide však o ostrý kontrast v porovnaní s prepočtom podľa parity kúpnej sily. V tej Slovensko vychádza ako druhá najhoršia krajina EÚ, podľa viacerých analytikov však za sú tým problematické dáta, ktoré používa Eurostat.

Slovenská účasť na Smart Cities

Slovensko sa už po druhýkrát zúčastňuje na výstave Smart Cities India Expo v Naí Dillí. Tento rok ju spoluotváral minister hospodárstva SR Karel Hirman. Účasť 21 slovenských inovatívnych firiem z kategórie malých a stredných podnikov zabezpečila agentúra SARIO. Na výstave sa zúčastnilo viac ako tisíc vystavovateľov z celého sveta a slovenské firmy tam podľa rezortu evidovali veľký záujem o spoluprácu. „Považujem to za príklad dobrej podpory podnikateľských aktivít zo strany štátu na medzinárodných trhoch, osobitne v krajinách, ktoré sú geograficky vzdialenejšie,“ uviedol K. Hirman.

42,5 percenta

Zástupcovia vlád členských štátov a Európskeho parlamentu sa predbežne dohodli, že do roku 2030 má 42,5 percenta energie spotrebovanej v EÚ pochádzať z obnoviteľných zdrojov, akými sú veterná, solárna a vodná energia.

55 percent

Slovenské elektrárne v etape energetického spúšťania zvýšili na treťom bloku jadrovej elektrárne Mochovce stabilný výkon na 55 percent. Blok od prvého prifázovania do 29. marca vyrobil už viac než 150 gigawatthodín elektriny.

772 000 barelov

Saudská Arábia, Spojené arabské emiráty a Kuvajt oznámili koordinované zníženie ťažby ropy v záujme stability trhu. Dovedna plánujú znížiť ťažbu o 772 000 barelov denne od mája do konca roka 2023. Nasledovali ich aj ďalší producenti.

575 miliárd

Celková hodnota fúzií z akvizícií vo svete dosiahla od začiatku roka do 30. marca 575,1 miliardy dolárov. Je to najnižšia úroveň za viac než desaťročie, v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka to predstavuje pokles o 48 percent.