Rýchly vývoj umelej inteligencie (AI) vyvoláva strach z nedostatku pracovných miest, a to nielen vo výrobe či v priemysle, ale aj v kreatívnom či IT biznise. Aj preto sa na ňu mnoho zamestnancov a živnostníkov pozerá s obavami. Niektorí odborníci však upozorňujú, že ide o spôsob, prostredníctvom ktorého sa môže spoločnosť vyrovnať nielen s nedostatkom pracovníkov, ale aj so starnutím populácie.

Príkladom je Japonsko, ktoré čelí obom problémom naraz. S takmer 29 percentami obyvateľov nad 65 rokov získalo neoficiálny titul najrýchlejšie starnúcej krajiny na svete. S pribúdajúcim počtov seniorov však rastú aj ich potreby z hľadiska sociálnej či zdravotnej starostlivosti.

Aj preto krajina vychádzajúceho slnka pracuje na zapojení a sprístupnení robotov, ktorí by zabezpečovali zdravotnú starostlivosť napríklad monitorovaním pacientov počas noci. To by uľahčilo povinnosti už aj tak preťaženého zdravotníckeho personálu.

Slovensko nemladne

Zdravotníci chýbajú aj v Európe, kde podiel obyvateľov nad 65 rokov tak isto nezadržateľne rastie. Ekonomiku síce do určitej miery omladzujú migranti, no faktory ako nižšia pôrodnosť či vyššia priemerná dĺžka života nemôže ignorovať žiadna z krajín Európskej únie.