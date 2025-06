Predstavujeme TREND Týždňa TREND Týždňa je analytický seriál týždenníka TREND, ktorý pripravuje Janko Michal – dátový novinár s bohatou praxou v slovenských a českých médiách. Roky pôsobí ako autor v denníkoch Hospodářské noviny (ČR) a týždenníku TREND (SR), kde sa špecializuje na ekonomické analýzy a vizualizácie dát. Prihláste sa do nášho pravidelného týždenného newslettra a nezmeškajte najdôležitejšie články TRENDu.

Vízia nula – tak sa nazýva dlhodobý cieľ Európskej únie, podľa ktorého je neprijateľné, aby pri dopravných nehodách dochádzalo k ťažkým zraneniam alebo úmrtiam. K naplneniu tejto vízie by malo dôjsť v roku 2050. Zatiaľ to však vyzerá, že prevažná väčšina štátov bude mať problém dosiahnuť aj strednodobý cieľ, podľa ktorého by sa mal počet ťažkých zranení a úmrtí v dôsledku dopravných nehôd do roku 2030 znížiť v porovnaní s rokom 2020 o polovicu.

Vzďaľujúca sa vízia

Aká je realita? Vlani na európskych cestách zomrelo o tisíc osôb viac ako pred piatimi rokmi. Referenčný rok 2020 totiž vďaka protipandemickým obmedzeniam patril z hľadiska dopravy k najbezpečnejším v histórii. Po odznení pandémie covidu-19 sa čísla vrátili na pôvodnú úroveň a z nej zostupujú len veľmi pomaly. Vlani to bolo o tri percentá medziročne. „Hoci je trojpercentné zníženie počtu úmrtí na cestách krokom správnym smerom, je to málo,“ zhodnotil vývoj európsky komisár pre udržateľnú dopravu a cestovný ruch Apostolos Tzitzikostas. Jedným dychom dodal, že cieľom zostáva Vízia nula. No súčasným tempom sa Európa k jej naplneniu priblíži nie v tomto, ale až v 22. storočí.

K medziročnému poklesu nehodovosti došlo aj na Slovensku. V roku 2023 policajti zaznamenali 11 671 nehôd, vlani 11 451. Podobne subtílne sú poklesy aj pri ostatných ukazovateľoch – pri ľahko zranených zo 4 984 na 4 946, pri ťažko zranených z 894 na 814 a pri usmrtených z 267 na 262. Slovenské ciele do roku 2030 sú pritom maximálne 112 úmrtí a 457 ťažko zranených.

Z policajných štatistík ďalej vyplýva, že k smrteľným nehodám dochádza najčastejšie na cestách I. triedy, v pondelok a v piatok počas popoludňajšej špičky. Ich obeťami sú z viac ako troch štvrtín muži. Na vine býva vo väčšine prípadov porušenie povinností vodiča alebo príliš vysoká rýchlosť. Podiel nehôd, pri ktorých bol vinník pod vplyvom drog (z toho z 96 percent alkoholu), dlhodobo klesá, stále je však významný.

Nebezpečná Nitra

Prezídium policajného zboru poskytlo TRENDU údaje o všetkých dopravných nehodách od januára 2023 do mája 2025. Podľa očakávania ukázali, že hlavnými ohniskami nehodovosti sú veľké mestá a frekventované ťahy. Niektoré regionálne rozdiely sú napriek tomu prekvapujúce. Smutné prvenstvo si odniesla Nitra. Na Nitriansky okres pripadá viac nehôd ako na akýkoľvek iný, a to vrátane všetkých štyroch košických dohromady, ktoré policajti počítajú ako jeden.

Nitra zostáva najnebezpečnejšia aj po prepočte na počet obyvateľov. Nápadné je to pri porovnaní s bližšími krajskými mestami. V okrese Trenčín pripadá v sledovanom období 2,5 nehody na tisíc obyvateľov, v okrese Nitra štyrikrát viac. Priamo na území mesta Nitra došlo od januára 2023 k piatim smrteľným nehodám, v Banskej Bystrici k žiadnej. Všetky tri krajské mestá pritom pretínajú diaľnice a po ich najfrekventovanejších uliciach prejde viac ako 30-tisíc áut denne.

Koľko stojí zmarený ľudský život Dopravná nehodovosť má okrem ľudského aj ekonomický rozmer, ktorý sa prejavuje v nákladoch na zdravotnú starostlivosť a strate blahobytu, ktorý by spoločnosti človek priniesol, keby sa nestal obeťou nehody. Výskumný ústav dopravný v roku 2020 tieto náklady vyčíslil na 22-tisíc eur v prípade ľahkého zranenia, 310-tisíc eur pri ťažkom zranení a 2,25 milióna eur v prípade úmrtia. V roku 2020 tak dopravné nehody stáli Slovensko 954 miliónov eur. Vzhľadom na to, že odvtedy sa cenová hladina zvýšila zhruba o tretinu a nehodovosť prakticky neklesla, je celkový účet za rok 2024 približne 1,3 miliardy eur.