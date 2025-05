Miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku prepisuje dejiny. V marci klesla na 4,84 percenta, čo je najmenej od roku 1993. „Už dlhšie sa nezamestnanosť na Slovensku pohybuje blízko najnižších úrovní,“ konštatoval minister práce Erik Tomáš. „Je veľmi pozitívne, že nezamestnanosť klesala v každom kraji. V marci bolo bez práce menej mladých ľudí, ale aj tých vo veku nad 50 rokov. Klesol aj počet dlhodobo nezamestnaných,“ doplnil riaditeľ Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Peter Ormandy.

Päť ukazovateľov

Na úrovni obcí sa namiesto evidovanej miery nezamestnanosti, čo je podiel disponibilných uchádzačov v ekonomicky aktívnej populácii, používajú ukazovatele PU a PDU. Počítajú sa z obyvateľstva v produktívnom veku, ktoré zahŕňa aj študentov, osoby v domácnosti či dlhodobo chorých ľudí. Ukazovateľ PU predstavuje podiel všetkých uchádzačov v tejto skupine, zatiaľ čo PDU zahŕňa len tých, ktorí sú schopní hneď nastúpiť do práce. V marci klesla celoštátna hodnota PU na 4,47 percenta, kým PDU bol len 3,72 percenta.

Navyše ministerstvo práce uvádza aj celkovú mieru nezamestnanosti (5,81 percenta), čo je podiel všetkých ľudí bez práce v ekonomicky aktívnom obyvateľstve. Eurostat a Medzinárodná organizácia práce používajú vlastnú metodiku zahŕňajúcu aj osoby, ktoré nie sú registrované na úrade práce. Podľa nej je teraz miera nezamestnanosti na Slovensku rovných päť percent.

Dva trhy práce

Vývoj je jednoznačne pozitívny. V porovnaní s jarou 2020 klesla nezamestnanosť takmer vo všetkých okresoch. V okresoch Kežmarok, Revúca a Rimavská Sobota to bolo z hľadiska PDU o viac ako päť percentuálnych bodov. K nepatrnému nárastu nezamestnanosti došlo za posledných päť rokov len v štyroch okresoch na západe, kde je však počet ľudí bez práce dlhodobo veľmi nízky.

Problémom zostáva silno nerovnomerná ponuka pracovných miest. Zatiaľ čo v Bratislave si môžu ľudia vyberať

z 35 785 voľných pozícií, v celom Košickom kraji len z 3 729 a v Prešovskom z 2 886. V kombinácii s oveľa vyššou nezamestnanosťou na východe to znamená, že v najpostihnutejších okresoch pripadajú na jedno pracovné miesto desiatky uchádzačov. A to aj preto, lebo tam potrebujú obsadiť najmä nekvalifikované pozície.

„Počet voľných pracovných miest pokračoval v pomerne dynamickom raste a opäť posunul hodnotu historického maxima,“ komentuje vývoj analytik UniCredit Bank Ľubomír Koršňák. Poukazuje aj na to, že do ekonomiky prúdi čoraz viac cudzincov, drvivá väčšina do bohatších regiónov. Pretože v Nemecku, Česku a Rakúsku zarobia viac, tradiční európski zamestnanci – najmä Srbi – Slovensko opúšťajú, dodáva analytik. Ich miesta potom obsadzujú ľudia z Ukrajiny (aktuálne na Slovensku legálne pracuje 46 800 Ukrajincov) a ďalších postsovietskych republík, prípadne z Indie a juhovýchodnej Ázie.