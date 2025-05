Kým obchodné vojny Donalda Trumpa majú spraviť Ameriku opäť veľkou, veľkú šancu dávajú Európe spraviť jej obchod ešte väčším. Kým Spojené štáty exportujú tovar a služby približne v objeme jedenásť percent HDP, v prípade Európy je to až polovica. No uvalenie ciel na najbližších obchodných partnerov zo strany Washingtonu spôsobilo, že ešte omnoho postihnutejšia bude kanadská ekonomika. Tá do sveta exportuje tretinu svojho HDP, väčšinu do USA.

Významný trh

To, kedy a v akej výške budú finálne clá zavedené, sa nevie, no oba ekonomické bloky sa už dopredu pripravujú na ich následky. Tou najjednoduchšou cestou je výrazné znížiť vnútorné bariéry a umožniť voľný tok tovaru a služieb medzi oboma ekonomikami. Okrem kultúrnej a politickej podobnosti si majú čo ponúknuť.

Hoci Kanada má iba 40 miliónov obyvateľov, 11-násobne menej ako EÚ, jej rozloha je 2,5-násobne väčšia. To prináša významné prírodné bohatstvo, ktoré môže Európskej únii do veľkej miery kompenzovať výpadok ruských zdrojov. A to najmä ropy, zemného plynu, ale aj uránu či vodíka, ktoré Európa potrebuje vo veľkom objeme na podporu svojho priemyslu.

Naopak, Kanada môže nájsť okrem politického spojenca významný trh, na ktorý sa doteraz nesústreďovala. Trumpovými clami sa však situácia dramaticky zmenila aj pre EÚ. V roku 2017 oba štáty schválili Komplexnú hospodársku a obchodnú dohodu (CETA), ktorá odstránila clá na 98 percent obchodného tovaru, no európske krajiny ju ešte plne neratifikovali najmä pre námietky Belgicka či Francúzska. Slovensko ju schválilo v roku 2019. „EÚ by mala aktívne podporovať plnú implementáciu dohody CETA, a to najmä v tomto turbulentnom období. V čase akcelerujúcej obchodnej vojny je dôležité hľadať spojencov. Pri nových pomeroch v transatlantickom priestore je posilňovanie obchodných vzťahov EÚ s Kanadou logickým východiskom,“ uvádza Eximbanka SR.

Vzájomný obchod však rastie a bude rásť ešte viac. Podľa Európskej komisie sa obchod medzi EÚ a Kanadou od roku 2016 do roku 2022 zvýšil o 65 percent, pričom vývoz EÚ do Kanady vzrástol o 60 percent. Stále je to však málo a Kanada nepatrí ani medzi desať najväčších obchodných partnerov EÚ, vzájomný obchod tvorí iba 1,5 percenta HDP EÚ.

Slabý dovoz

V prípade Slovenska je to ešte menej. Krajina do Kanady exportuje v objeme viac ako 700 miliónov dolárov, a to najmä vozidlá, ktoré tvoria 70 percent vývozu v hodnote pol miliardy eur. Naopak, dováža veľmi málo, gro importu tvoria uhoľné brikety v objeme sto miliónov dolárov. Priestor na ďalší rozvoj obchodu je preto veľký, „a to najmä v oblastiach hutníckeho, prípadne potravinárskeho priemyslu“, dodáva Eximbanka SR.

V Kanade už teraz pôsobia viaceré slovenské firmy, najmä v oblasti hutníckeho, potravinárskeho a automobilového priemyslu. Eximbanka doteraz podporila export na toto teritórium takmer za 21 miliónov eur, no v Kanade existuje silný dopyt po priemyselných výrobkoch, zdravotníckej technike a liekoch, potravinách, chemických výrobkoch, ale aj IT službách. Ak sa bude vzťah Kanady a USA zhoršovať, európske firmy majú veľkú príležitosť nájsť nový trh.