V januári sa slovenský prezident Peter Pellegrini zúčastnil prvej oficiálnej návštevy Talianska. Ako uviedol pre médiá, stretol sa s talianskou premiérkou Giorgiou Meloniovou diskutovali o situácii vo svete i o ukončení tranzitu ruského plynu cez Ukrajinu. Okrem politických otázok sa venovali aj ekonomike a podpore podnikania. Hovorili o možnostiach dodávok munície talianskej armáde, ale aj o možnosti prenesenia časti výroby a technológií do Talianska. Pokiaľ ide o delegáciu zástupcov podnikateľského a akademického sektora, ktorá s ním prišla do Talianska, podľa P. Pellegriniho bol veľký záujem a veľká požiadavka, z oboch strán.

Ministerka hospodárstva Denisa Saková absolvovala bilaterálne rokovanie so svojím talianskym náprotivkom. Spolu s Pellegrinim prišli do Talianska i zástupcovia deviatich univerzít, cieľom je zintenzívnenie spolupráce v oblasti vzdelávania a výskumu, napríklad v oblasti jadrovej energetiky. Cieľom bolo podpísať dohodu medzi spoločnosťou New Cleo a JAVYS a VUJE, zameraná na projekt výskumu a vývoja olovom chladeného jadrového reaktora štvrtej generácie, ktorý by mohol byť umožniť opakované využitie vyhoreného jadrového paliva.

Ekonomika sa zotavuje

Talianska ekonomika, ako tretia najväčšia v eurozóne, prešla v posledných rokoch rôznymi výzvami a miernym rastom. V roku 2023 zaznamenala celkový rast hrubého domáceho produktu o 0,7 percenta a v roku 2024 o 0,5 percenta, čím prekonala nemeckú ekonomiku. Domáce hospodárstvo do veľkej miery podporili európske zdroje z programu Next Generation EU. Taliansko je známe svojím silným priemyselným sektorom, ktorý je druhý najväčší v Európe a siedmy najväčší na svete. Krajina je významným výrobcom a exportérom strojov, vozidiel, farmaceutík, nábytku, potravín a odevov. V roku 2023 dosiahli talianske exporty hodnotu 626 miliárd dolárov, pričom hlavnými obchodnými partnermi sú Nemecko, Francúzsko a Spojené štáty.

Napriek týmto silným stránkam čelí talianska ekonomika výzvam, ako je vysoký verejný dlh, ktorý v roku 2023 dosiahol 135 percent HDP, a regionálne rozdiely medzi severom a juhom krajiny. Napriek týmto prekážkam si Taliansko udržuje pozíciu jednej z popredných svetových ekonomík s rozvinutým priemyslom a bohatou obchodnou históriou. Taliansko v posledných rokoch zintenzívnilo úsilie o návrat k jadrovej energii ako súčasti svojej stratégie na dosiahnutie uhlíkovej neutrality do roku 2050. V januári 2025 vláda premiérky G. Meloniovej oznámila prípravu zákona, ktorý by umožnil obnoviť využívanie jadrovej energie.

Minister životného prostredia a energetiky Gilberto Pichetto Fratin zdôraznil, že talianska nukleárna stratégia sa zameria na vývoj reaktorov štvrtej generácie, s cieľom zabezpečiť podmienky na ich výrobu do konca tohto desaťročia. Historicky je jadrová energia v Taliansku kontroverznou témou. Po havárii v Černobyle v roku 1986 sa v referende v roku 1987 Taliani rozhodli pre postupné vyradenie jadrových elektrární, pričom posledné boli odstavené v roku 1990. Napriek minulým neúspechom súčasná vláda verí, že moderné technológie a potreba energetickej nezávislosti od fosílnych palív vytvárajú priaznivé podmienky pre reintegráciu jadrovej energie do talianskeho energetického mixu. Tento krok je vnímaný ako kľúčový pre zabezpečenie udržateľnej a bezpečnej energetickej budúcnosti krajiny.

Pozitívny obchod

Taliansko je siedma najväčšia exportná destinácia Slovenska. Do krajiny smeruje takmer päť percent slovenského exportu. Ide o väčší objem ako v prípade Rakúska. Hlavným exportným artiklom sú autá, ktoré tvoria takmer tretinu a spolu so súčiastkami takmer 40 percent. Značný objem tvoria aj stroje, mechanické a elektronické zariadenia. Z pohľadu importu je situácia podobná. Slovensko dováža najmä stroje a kovy, ale aj automobily. Kým export tvoril v roku 2023 viac ako päť miliárd eur, import bol o miliardu eur nižší.

„Z historického hľadiska v oblasti exportu evidujeme podporu firmám v oblasti tlačiarenských produktov, strojárenstvo a kovovýroba, ktorá je pomerne široká, ďalej sú to spracovatelia dreva, úspešné sú aj vývozcovia z radov poľnohospodárskeho a potravinárskeho priemyslu,“ uvádza Eximbanka SR, ktorá podporuje zahraničný obchod aj medzi členskými krajinami EÚ.