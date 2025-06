Obchodná vojna rozpútaná administratívou Donalda Trumpa prinútila viaceré európske centrálne banky k ráznej reakcii. V snahe ochrániť svoje ekonomiky pred nepriaznivými následkami rastúceho napätia na globálnych trhoch pristúpili k znižovaniu úrokových sadzieb, pričom niektoré z nich tak urobili po dlhšom čase.

Minulý týždeň sa k tomuto kroku odhodlali centrálne banky vo Švajčiarsku, Švédsku a Nórsku. Pripojili sa tak k Európskej centrálnej banke (ECB) a Bank of England, ktoré sadzby znížili už v priebehu minulého mesiaca, pripomína denník Politico.

Zároveň došlo k zníženiu prognóz hospodárskeho rastu, pričom spoločným menovateľom je prehlbujúca sa neistota v medzinárodnom obchode. Tá podkopáva dôveru investorov a dusí hospodársku aktivitu naprieč kontinentom.

Na opačnej strane Atlantiku si americký Federálny rezervný systém (Fed) zatiaľ zachováva opatrnosť. Napriek podobným ekonomickým tlakom ako v Európe sa v USA zatiaľ úrokové sadzby nemenili. Dôvodom sú očakávania zvýšenej inflácie.

„Každý, koho poznám, očakáva, že clá spôsobia rast cien. Niekto tie zvýšené náklady napokon ponesie,“ uviedol po stredajšom zasadnutí centrálnej banky jej predseda Jerome Powell. Fed zároveň revidoval svoje inflačné prognózy smerom nahor pre roky 2025 a 2026.

Podľa Powella si ekonomika Spojených štátov udržiava zdravý rast a nezamestnanosť na úrovni 4,2 percenta signalizuje silu trhu práce. „Vďaka tomu má Fed dostatočný manévrovací priestor pred ďalšími krokmi v menovej politike,“ doplnil.

Táto zdržanlivá rétorika však vyvolala ostrú kritiku zo strany prezidenta Donalda Trumpa. Ten Powella verejne označil za „hlupáka“ a pohrozil vlastným zásahom, ak centrálna banka rýchlo nezakročí.

