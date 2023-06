Ceny nehnuteľností klesajú už tretí štvrťrok po sebe. Čo to znamená v praxi? Aké dostupné je bývanie v porovnaní so situáciou pred rokom, pred tromi, piatimi či desiatimi rokmi? Koľko rokov by si dnes človek musel odkladať celú priemernú mzdu, aby dosiahol priemerný byt? A je to vo všetkých regiónoch podobné?

Odpovede na tieto otázky možno nájsť medzi číslami Národnej banky Slovenska (NBS), Štatistického úradu SR (ŠÚ SR), Eurostatu aj inzertného portálu Nehnuteľnosti.sk. Kým v treťom štvrťroku minulého roka záujemcovia o vlastné bývanie platili za štvorcový meter priemerne 2 714 eur, v prvom štvrťroku tohto roka to bolo už „len“ 2 556 eur.

Pokles? Ako kde

Neplatí to však plošne. Napríklad v Trnavskom kraji ceny realít klesli až na prelome roka, a to na úroveň nepatrne nad cenovou hladinou spomínaného tretieho kvartálu 2023. Podobne je to v Banskobystrickom kraji. Takt celoštátnej dynamiky udáva Bratislava, vývoj v ostatných regiónoch má na výsledok výrazne menší vplyv. „Je veľmi pravdepodobné, že pokles cien bude pretrvávať. Je však stále veľmi pomalý, skôr len vymazáva rekordný rast, ktorý sme videli na začiatku minulého roka,“ podotýka Peter Porubský, PR manažér portálu Nehnuteľnosti.sk.

Dostupnosť bývania zrážajú rastúce sadzby hypoték. Ešte v januári 2022 sa priemerná úroková sadzba pri úveroch s fixáciou nad päť rokov pohybovala len tesne nad jedným percentom. O pätnásť mesiacov neskôr to bolo už vyše 3,5 percenta. To znamená, že ten, kto podpísal úverovú zmluvu na 80 percent hodnoty priemerného 70-metrového bytu v prvom štvrťroku 2022, by mal na celkových splátkach preplatiť kúpnu cenu o 17-tisíc eur. Kto to urobil o rok neskôr, mal by vo finále preplatiť 56-tisíc eur, hoci cena nehnuteľností za dvanásť mesiacov vzrástla len mierne. V skutočnosti bude tento rozdiel vďaka koncu fixácie a refinancovania oveľa menší, no vysoké mesačné splátky sú najväčšou záťažou pre rodinný rozpočet práve v prvých rokoch hypotéky.

Z výplaty len pol metra

Práve vývoj priemerných miezd je treťou premennou vo výpočte dostupnosti bytov. V rokoch 2014 až 2019 si Slováci mohli z priemerného hrubého mesačného zárobku kúpiť teoreticky až 0,75 štvorcového metra bytu. Vlani to nebolo už ani pol metra. V prvom štvrťroku tohto roka sa pomer priemernej mzdy a priemernej ceny metra bytu nepatrne zvýšil na 52 percent.