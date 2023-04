Slovenská armáda má cieľ na dosah. Podľa posledných odhadov Severoatlantickej aliancie už vlani splnila požiadavku na objem výdavkov vo výške dvoch percent hrubého domáceho produktu. Podľa ministerstva obrany túto hranicu dosiahne až tento rok. Prvýkrát v histórii.

„Komplexné obranné výdavky Slovenska sú naplánované na úroveň 2,1 percenta HDP. Bude to vôbec prvýkrát, keď má Slovensko naplánované a schválené dosiahnuť záväzky v podobe minimálne dvoch percent HDP,“ podotkla hovorkyňa rezortu Martina Kakaščíková.

Zo slabého článku premiant

Je to veľká zmena. Ešte pred desiatimi rokmi totiž Slovensko vydávalo na obranu iba približne tretinu súčasných prostriedkov. V absolútnej sume to bolo dokonca menej ako v roku 2004, keď krajina do Aliancie vstupovala, v pomere k HDP to znamenalo prepad pod hranicu jedného percenta.

Situácia sa skokovo zmenila v roku 2019, keď výdavky na obranu vzrástli takmer o polovicu. Slovensko tak na zbrojenie začalo vydávať viac ako väčšina ostatných európskych členov NATO. Ruská agresia na Ukrajine si potom vynútila nový strednodobý plán rozvoja obranných síl do roku 2035, ktorý počíta s ďalším zvyšovaním výdavkov aj počtu vojakov.