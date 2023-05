Najnovšie čísla o obnoviteľných zdrojoch energie (OZE), ktoré zverejnil Eurostat, priniesli sklamanie. Predvlani totiž prvýkrát od vstupu Slovenska do Európskej únie podiel OZE v celkovom energetickom mixe klesol z 22 na 21,8 percenta. Cieľ v podobe 32-percentného podielu, ktorý si Európa stanovila na rok 2030, sa tak vzdialil. Napriek tomu sa inštitúcie EÚ pred pár týždňami dohodli, že ho ešte zvýšia na 42,5 percenta.

To je veľmi ďaleko od slovenskej reality. „Aj s vodnými zdrojmi, vybudovanými ešte za socializmu, a drevom, ktorého pôvod nie je jasný, sa pohybujeme už druhý rok okolo úrovne 17 percent. To naznačuje, že nové zdroje nepribúdajú. Fotovoltika má na domácej spotrebe podiel sotva dve percentá, poslednú veternú elektráreň sme postavili pred 18 rokmi a geotermálnu energiu na výrobu elektriny stále nevyužívame,“ glosuje aktuálny stav riaditeľ Slovenskej asociácie fotovoltického priemyslu a OZE Ján Karaba.

O tom, že by sa Slovensku v nasledujúcich ôsmich rokoch podarilo dosiahnuť cieľ EÚ, silne pochybuje. „Ak mám byť úprimný, pokiaľ nedokážeme zásadne zjednodušiť povoľovacie procesy, bude veľmi náročné dosiahnuť vytýčené ciele. Isté je len jedno: ak nezvýšime naše ciele a neprispôsobíme tomu aj politiky a jednotlivé opatrenia, nedokážeme do roku 2050 dosiahnuť uhlíkovú neutralitu,“ varuje Karaba.

Čo bude po roku 2030

Každý štát má do roku 2030 stanovenú inú latku. Tá slovenská je pomerne nízko, na úrovni 19,2 percenta. Krajina zrejme nebude mať problém ju prekročiť. „Na základe doterajšieho vývoja podielu OZE a ich potenciálu inštalácie odhadujeme, že to bude približne na úrovni 23 percent,“ povedala hovorkyňa ministerstva hospodárstva Mária Pavlusík. O to náročnejšia potom však bude úloha na nasledujúce dve dekády.

Únia ponúka Slovensku na zvyšovanie podielu OZE nemalé prostriedky. „Na tento cieľ je vyčlenených 398 miliónov eur z Európskeho fondu regionálneho rozvoja,“ uviedla na otázku TRENDU hovorkyňa Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA) Sylvia Pálková. „Podpora OZE môže byť realizovaná aj prostredníctvom iných aktivít financovaných z Programu Slovensko a tiež z iných fondov, ktoré nemá v gescii SIEA,“ doplnila Pálková s tým, že ďalšie prostriedky sú k dispozícii napríklad v rámci Plánu obnovy a odolnosti SR. Aj ona súhlasí s tým, že Slovensko stále nevyužíva potenciál slnečnej energie, obzvlášť v sektore budov. „Nedostatočné je tiež využívanie geotermálneho potenciálu na energetické účely a nedotknutá je oblasť veternej energetiky,“ hodnotí riaditeľka odboru komunikácie SIEA.