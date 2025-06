Slovensko potrebuje novú víziu udržateľného hospodárskeho rozvoja krajiny. Potrebuje tiež zásadnú reformu fungovania štátnych a verejných inštitúcií, prehodnotenie kľúčových verejných politík, ich strategického riadenia a výraznejšiu konsolidáciu verejných financií. Upozornil na to Najvyšší kontrolný úrad v správe o výsledkoch jeho kontrolnej činnosti za rok 2024, ktorú Národná rada odmietla vziať na vedomie.

Do druhého čítania neprešiel opozičný návrh na zníženie základnej sadzby dane z pridanej hodnoty zo súčasných 23 na pôvodných 20 percent. Napriek najdrastickejšiemu zvýšeniu základnej sadzby DPH dlh SR naďalej rastie, vysvetlili predkladatelia návrhu.

Opozícia tiež chcela znížiť daňové zaťaženie, ktoré by prinieslo zásadné zlepšenie v medzinárodnej konkurencieschopnosti Slovenska. Nižšia daň z príjmov právnických osôb na úroveň najnižších sadzieb v susedných krajinách mala predstavovať kľúčový krok k oživeniu slovenského hospodárstva. Návrh, ktorý Národná rada neposunula do druhého čítania, chcel zaviesť sadzbu 9 percent pre firmy s ročným príjmom do 100-tisíc eur a 16 percent pre firmy s príjmom nad túto hranicu.

Návrh na vypustenie limitu, ktorý obmedzuje možnosť poberať peňažný príspevok na opatrovanie v súbehu s mesačným príjmom zo zamestnania poslanci neposunuli do druhého čítania. Zmenu zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia navrhovalo KDH.

Opozícia chcela vypustiť zo znenia zákona o Národnej banke Slovenska ustanovenia, keď funkcia guvernéra zaniká až dňom účinnosti vymenovania nového guvernéra. Vláda, parlament aj prezident tak mali byť motivovaní neodkladať voľbu a vymenovanie nového guvernéra pri zániku funkcie pôvodného guvernéra uplynutím funkčného obdobia. Poslanci zmenu neposunuli do druhého čítania. Slovensko potrebuje novú víziu udržateľného hospodárskeho rozvoja krajiny.